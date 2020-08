Los cimientos

La educación inicia desde el vientre materno. Es la herramienta más eficaz para que la persona pueda lograr una vida plena. Observar sus talentos y habilidades acompañándolo a lo largo de su infancia, adolescencia y juventud a encontrar ese camino en el cual se realizará y ganará su sustento y el de su familia no es tarea fácil. Conocer las aptitudes e intereses del muchacho desde que esta pequeño, es parte fundamental en la orientación profesional. Las tareas y pequeños encargos en el hogar, realizados con alegría y entusiasmo son la semilla que abre las puertas a los hijos al mundo laboral.

Ya próximo el joven a decidir qué quiere estudiar o a qué se quiere dedicar recibe presiones familiares e inclusive internas de él mismo. Cada uno de nosotros tiene una vocación que descubrir.

¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que más disfruto haciendo? ¿Cuáles son mis habilidades? De allí, de esas respuestas surgirá la decisión de ese joven sobre sus quehaceres el resto de su vida. El mundo laboral del futuro, está en manos de los jóvenes de hoy; educarlos para que realicen bien su trabajo es contribuir a la grandeza y al desarrollo del país. Ese proyecto de vida del joven lo debe construir sobre cimientos sólidos que son una amalgama de principios, creencias, y valores.

Un proyecto de vida

Ese proyecto de vida variará radicalmente según se decide ser parte del problema o de la solución. Para ser solución hay que centrar la vida en principios. ¿Por qué basarse en principios y valores? Una aproximación a la respuesta está en el libro ‘La Aventura de Educar’, publicado por el Instituto de la Familia de la Universidad de la Sabana: “Las personas y las prioridades cambian, los principios no. Es peligroso construir una nueva cultura basándonos en apreciaciones personales. ¿Cómo se consideran las vacas en la India? Sagradas. ¿Y en Colombia? Sabrosas. ¿Quién tiene la razón? ¿Alguno está equivocado? Desde el punto de vista de valores culturales, ambos son respetables, luego por ese camino resulta difícil encontrar solución....”

“El verdadero éxito de los programas, se fundamenta cuando se basan en principios y valores y no tanto en el alcance de metas y objetivos aislados. Es trabajar con visión trascendente y no con ambición presente. Los principios no son inventos humanos. Son leyes universales, inscritos en la condición y la conciencia humana; son los que rigen la vida. Son la brújula que nos indica el camino. No cambian ni se desvían. Se aplican siempre. El progreso de las civilizaciones ha sido la consecuencia de obrar en función de principios”.

Principios universales, valores culturales

Según el autor Stephen R.Covey, “los principios son objetivos y externos, reflejan las leyes o principios naturales, en oposición a los valores que son subjetivos e internos; los principios constituyen guías probadas y perdurables de la conducta del hombre”. Son perennes, ofrecen guía y orientación, nos enseñan qué hacer. Los valores son universales y perennes cuando son sustentadores de principios; son cambiantes cuando son un producto cultural, en este caso reflejan las creencias de los pueblos; nos enseñan a vivir ante circunstancias determinadas, pero no siempre constituyen faros que iluminan la totalidad de la vida”.

Para ilustrar veamos algunos principios universales: la vida, el amor, la verdad, la libertad, la autoridad, la fe. ¿Habrá algo por encima de estos principios? Una persona puede desconocer un principio, pero al hacerlo no lo invalida.

¿Será adecuado construir un proyecto de vida fundamentado en ideologías, dinero, diversión, en los amigos, en los enemigos? No, será un fracaso que no permitirá a ese joven lograr contribuir al progreso y bienestar de su país y la sociedad.

La llamada es a invitar a los jóvenes universitarios a construir su proyecto de vida cimentado en principios universales y absolutos que rigen y armonizan la vida llevándolos a conquistar un futuro personal, familiar y profesional pleno, próspero y feliz.