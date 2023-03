Marko vuelve a Colombia y demuestra el poder del chisme

Marko

La reinvención

Marko es un observador innato, se trata de un ejercicio que se le agudizó en su faceta actoral, y confiesa que está atento a los formatos vigentes en redes sociales y al volver la comedia a un punto más sencillo, busca lo más adecuado para ese consumo rápido, como Instagram y TikTok.

Se declara seguidor de los nuevos talentos, consumidor de contenidos y de allí extrae esa actualidad que le suma a su trabajo, razón por la cual siempre va reinventándose, y una razón que le acompaña es que nunca pondrá su terquedad por encima de lo que la gente quiere ver.

Con un equipo bien estructurado de 16 personas, y Pablo Villalobos como mánager, el trabajo que puede en ocasiones verse en videos de menos de un minuto, lleva largas horas de preparación, lo que ha derivado en una nómina directa de “Marko Música” que es su empresa.

El formato que hoy presenta capta toda atención. A su favor está que viene de los escenarios a las redes, por lo que para él no ha representado esfuerzo lograr un contenido largo y puede unir uno y otro, porque si bien muestra los sketches de comedia, con ellos anima a su público a acudir a los escenarios.

Conociendo las fortalezas de cada formato, desarrolló la mejor manera de llegar por cada uno de esos canales, afirma que en TikTok el contenido se hace mucho más viral de lo que en su momento se hizo en Instagram, entonces es aprovechado al máximo.

Desde hace dos años creó La Nave Podcast, un formato que en principio no le fluía, pero entendió que debía prepararse para hacer las entrevistas con rigor, y después de un proceso serio, se convirtió en otra de sus habilidades.

El enfoque sin fronteras

Este artista no conoce los límites para alcanzar el triunfo que se planteó en sus inicios. Afirma que trabaja mucho en el presente para construir un futuro maravilloso, y su logro próximo es el video que debe grabar al día siguiente, de hecho ya se volvió tan adicto a explotar el presente, que su cerebro no pasa a lo que sigue hasta no agotar el momento actual al máximo.

En ese proceso y su deseo de llegar a Hollywood se han dado situaciones que lo llenan de orgullo, como la colaboración lograda con el actor Marlon Wayans, que además es muy especial porque se logró en un diálogo español-inglés. El video fue viral en los mercados anglo y latino por igual.

Continúan llegando nuevas oportunidades y en ese orden de ideas, también se grabará en mayo una película para cine latino, es un acierto, toda vez que no se veía factible una negociación justa con un generador de contenido, pero creyeron en su preparación y se logró.

Disciplinado en todo lo que emprende, se prometió que iba a retomar el entrenamiento, de la igual forma el comer saludable, en ambos ha alcanzado las metas, sin embargo, no ha sucedido lo mismo con el aprendizaje del inglés, lo ha intentado, pero ha fallado, ahora con humor advierte que esos se enmienda con subtítulos.

En medio de su humor también hay seriedad, como cuando ratifica que no siempre da el mejor ejemplo, porque su comedia es un poco picante y su finalidad es que la gente sonría, pero al cambiar de fondo y tocar el tema social, muchos se inspiran y eso lo hace muy feliz.

El show

Marko y su familia están conectados en la realidad que les rodea desde las redes. Con respeto han sabido involucrarse y dejar entrar a casa a sus seguidores con los que además interactúan, es la empresa que sin imposiciones los mantiene en muchas pantallas.

Ahora regresa el stand-up comedy, y Colombia tiene fechas programadas. “El poder del chisme” viene con una dinámica novedosa, donde el público se incluye y decide la ruta del show, sintiéndose protagonista. Los últimos 20 minutos se viven con “La bendecida” y su amigo Beta Mejía.

En su tono jocoso afirma que teme que el espectáculo de Barranquilla se descontrole, porque darle un micrófono a una persona en ese escenario es “peligroso”, por lo que ya augura éxito en la función.

Marko es consciente de lo que está pasando, pero le parece mejor no caer en cuenta, le gusta mantener su capacidad de asombro, porque no quiere creerse todo, que se lo crea su mánager que es quien tiene que negociar.