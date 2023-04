“No hay mejor canción que la verdad”: Alejandro Lerner

Alejandro Lerner

Eres un referente de la cultura latinoamericana, ¿cómo defines esa permanencia por cuatro décadas?

Creo que eso es un premio que da la gente, no es algo que se puede hacer a voluntad, uno lo que puede poner de su parte es la honestidad, la constancia, la ilusión de seguir adelante y la esperanza de la próxima canción que va a venir. La gente me ha premiado desde que empecé y Colombia es uno de los países que más me ha acogido y eso me hace sentir muy feliz.

Muchas de tus canciones se elevaron a la categoría de himnos, ¿qué provoca esa atemporalidad?

Hay una canción que escribí hace algunos años en Los Ángeles cuando partió mi mamá, se llama “Hope”, y en uno de sus apartes dice ‘no hay mejor canción que la verdad’, eso me lleva a entender que cuando una letra es honesta y refleja el sentir de mucha gente, está destinada a quedar. Cuando es verdad y documenta desde el corazón, la gente la recibe desde allí, generando empatía y sintiendo que se está contando lo que le sucede, sin embargo, por alguna razón, eso tampoco se elige, es una frecuencia que se lleva en el alma.

¿Cuál es la canción que mejor te define?

Sin duda “Todo a pulmón”. Para mí ha sido una línea de conducta haber compuesto esa letra cuando tenía 23 años y empezaba a hacerme popular en Argentina, por eso un día me senté a hacer una confesión. Si se piensa comercialmente ninguna canción nombra el pulmón, menos que se haya convertido en un himno y la grabara Mercedes Sosa, Miguel Ríos, Ednita Nazario y un sinnúmero de versiones, entonces la honestidad la hizo permanecer.

¿Qué te llevó ahora a versionar tus éxitos y con artistas nuevos?

Soy valiente, me animo a hacer cosas que otros no, soy abierto y atiendo el consejo de los mayores cuando dicen que hay que equivocarse. Prefiero equivocarme, probar y tener una aventura creativa, hace menos de un mes me invitaron a tocar el piano con una banda de heavy metal en un teatro oscuro, estuve feliz, era como ir a otro planeta, eso me gusta porque quiero ver que hacen los chicos y esa cultura de grabación. Yo vengo de una era con muchos aparatos, ellos sólo requieren de una laptop y todo es más sencillo, mientras Rusherking cantaba yo comía pizza y la versión de “Después de ti” fue un golazo, para él también es un hit en su joven carrera. Luego vino lo de Mau y Ricky, un homenaje a “No hace falta que lo digas”, la canción preferida de mi querido Armando Manzanero, creo en esos encuentros que no vienen sólo por lo comercial.

La tecnología no te es ajena, ¿cómo la ves ahora?

Es una herramienta y el ser humano la tiene que manejar, me encantaría conocer la inteligencia artificial. En Argentina desarrollé hace unos años una empresa de realidad aumentada para mis conciertos, también tuve uno de los estudios de grabación más grandes que debí cerrar en pandemia que se llamaba “El pie”, hasta Charlie García estuvo, ahora tengo otro que se llama “La mano”, un laboratorio interesante con tecnología, porque es el lenguaje de los tiempos y hay que saber hablarlo.

¿Con los años puede cambiar la inspiración?

Lo que me ha cambiado ahora es que tengo dos hijos. He tenido mucho trabajo porque estoy editando el video del concierto del Movistar Arena en noviembre para celebrar mis 40 años de carrera, llegué a casa y encontré a mi hijo dormido en mi cama, y el llevarlo a la suya, taparlo y darle un besito en la frente, es lo que para mí hoy es el éxito.

Vienes de una gira por Europa e Israel, ¿cómo fue volver?

Fue la bohemia. Recorrimos en camioneta con los equipos atrás, eso no lo vivo desde que tenía 20 años, fuimos a lugares con entradas agotadas, con esa magia que no se debe perder que es el diálogo entre público y artista, pude escuchar hasta el pedido de una canción y eso fue como si me cambiaran la gasolina en mi tanque.

¿Qué traes al Buena Vibra Tour con Diego Torres y Herencia de Timbiquí?

Primero la ilusión de volver a Colombia. Quiero mantener esta relación de amor y amistad, porque hay muchas canciones nuevas, clásicos y vengo con mi banda, que tiene mucho rock, pop y también es romántica. Traemos un espectáculo visual que es el mismo de Buenos Aires.

¿Viene otro álbum?

Imaginen la cantidad de canciones que compuse en pandemia, ya no sabía qué hacer y hay una hasta para la escalera. “Un día” fue la primera de ese grupo, allí le pedí a Dios que no nos dejara solos, perdimos a mucha gente, a mí se me fue Armando Manzanero. Ahora hago una especie de exorcismo, una fiesta de amor y recuerdos.

Por estos días se habla de la carta abierta a la realidad de Argentina, ¿qué te motivó a escribirla?

Durante el viaje a Europa conviví con otra realidad, hay países que han resuelto cosas que en Latinoamérica seguimos sufriendo, como la inseguridad, corrupción e inflación y esa sensación contradictoria con gente que no siente miedo, comparada también con Israel, donde hay misiles que les pueden caer y los jóvenes acudiendo al servicio militar y no al Lollapallosa, me hicieron sentir compromiso con opinar. En los 2000 se perdió la canción documental, con el artista que desde su convicción muestra su visión, por eso sentí que debía expresarlo, mucha gente lo necesitaba y Dios me empujó para que fuera yo quien lo dijera.

¿Vendrán canciones con este fondo?

Hay una canción que recomiendo, la hice por mi país, se llama “Carta por la dignidad del hombre”, es un pedido para que mi pueblo no pierda la sonrisa, la esperanza, ni la memoria, para que no se repita la historia que nos ha hecho tanto mal.