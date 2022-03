Pablo López y su diálogo desde el piano

Pablo López

Una década de trabajo profesional, ¿cómo la defines?

Como dos días, como un siglo, como una suerte, como un autoconocimiento, y sobre todo, sabiendo que las grandes cosas no se mueven del lugar, es decir, sigo sintiendo el mismo amor, sigo teniendo las mismas dudas y después pasan tantas cosas en el escenario, que me indican que sigo siendo el mismo.

“Unikornio” fue tu cuarto álbum de estudio, enmarcado por una época particular, ¿qué mensaje querías dar?

Realmente escribí todo antes del encierro, sin embargo, está tocado por la situación. Los artistas hablamos a través de la música y eso hice, por eso noto cierta introspección, y confieso que si los acordes hablaran, dirían mucho de lo que ha pasado.

¿Dónde está tu mayor fuente de inspiración?

El lienzo más importante que hay es un chispazo, algo que pasa. La génesis de una canción es de carne y hueso, de la tierra, después “los te quiero mi amor”, “no me dejes solo” que dice la gente, se van agregando.

Por tus letras, vemos que tienes influencia de grandes cantautores, ¿hacia dónde va tu sonido?

Eso quisiera saber yo. Tengo la “patología psiquiátrica” de esperar sorprenderme a mí mismo, considero que el sonido en mi música va como la vida, de hecho estoy deseando saber qué es lo nuevo que me voy a poder cantar. Tengo necesidad de canciones no por estar en algún chart music, que además es muy bueno, si no para que vayan por delante de mí, que cuando yo pise un aeropuerto en cualquier país, ya mi música haya llegado antes.

“Tu enemigo” se convirtió en un himno, ¿lo creaste con esa idea?

No, nunca lo hice pensando así. Uno siente que se convirtieron en eso por el peso que ejercen sobre lo que después se va a escribir. Reconozco que “Tu enemigo” y “El patio”, son canciones que parece que te miraran y te dijeran “vamos a ver si te salgo yo otra vez”, es una hermosa autoexigencia que te lleva a seguir caminando fuerte.

¿Qué enseñanza te ha dejado trabajar, hacer giras y conciertos en esta época?

Aunque no quiero darle importancia a esta época tan poco cantable y merecedora de ser escrita, tengo que decir que me ha dado una hermosa experiencia al ver la empatía de la gente, el espectáculo lo tenía yo delante, en 82 conciertos que se han realizado, no hubo problemas, ni quejas por cambio de fecha, ni por el tiempo empleado en la ubicación, yo podía ver las sonrisas debajo de las mascarillas. Eso me hace creer que es posible el amor incluso en personas que no se conocen.

Escribes para otros artistas, ¿cómo haces para que una canción se vaya o se quede contigo?

Llevo encerrado varias semanas con el reto de escribir un disco entero para Raphael. Se pueden imaginar el nivel de intensidad, emoción y felicidad en este trabajo, donde estoy en una especie de esquinita de mi propio corazón desde hace un año, con él que viene a mi casa cada semana y ya estamos empezando a grabar.

Me ha sucedido con muchos artistas, a quienes le he empezado a escribir una canción y me la quedo, con Raphael eso es imposible, ese trabajo dejó de pertenecerme.

Has estado de coach en La Voz, ¿qué te motiva temporada tras temporada?

Es un lugar en el que quien está allí es el mejor en lo que hace. Entonces estar en eso con tanto talento y compañeros que emocionan, es algo que engancha y se vuelve un sitio de recreo.

¿Qué tanto te sirvió para tu carrera estar en un programa de talentos?

Me sirvió como los bares, hoteles y tocar en la calle en Londres. Es una parte de la vida, es una bonita experiencia, pero nunca es la última.

¿Cuál es tu compromiso social a través de la música?

Es expresarme si estoy cabreado con algo, con el riesgo o suerte de que haya un altavoz. Creo que el mundo se debe arreglar con otra cosa que no sea una canción y si uno puede aportar un desahogo, el paso está dado desde la humildad.