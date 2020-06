Pedro Capó se llena de buena suerte

Los latinos están experimentando un momento mágico con su arte. La música, especialmente, hizo un giro a estos talentos que mantienen la supremacía de los ritmos y letras en el sentir popular, y a esto no ha escapado el portorriqueño Pedro Capó, quien además tiene una extensa carrera más allá de lo musical.

Televisión, mucha actuación, precedieron su periplo musical, de otra parte, se esperaba que llegara allí, sus raíces así lo habían determinado y el momento llegó, pero se consolidó como estrella mundial a través de su éxito “Calma”, un tema que además lo encaminó hacia el Grammy.

Actualmente, confinado en su hogar, Pedro Capó nos habla del momento que está viviendo artísticamente, de sus sueños y ante todo, como puede aprovechar esta época que puede traer más inspiración si se le aprovecha. Además de promocionar su más reciente sencillo, “Buena suerte”.

“Qué felicidad poder escuchar otra voz distinta a la de quiénes me acompañan en casa”, fue el saludo de Pedro, siempre cálido y dispuesto a atender, porque además de su talento, el boricua es dueño de una simpatía inigualable, que se siente en cada una de sus respuestas.

El éxito está de vuelta

¿Qué significa “Calma” en tu carrera?

Una bendición. Tuvo muchos reconocimientos, recibió la aprobación de todo el público, de la Academia; y lo mejor, esta canción representa cosas lindas, bienestar y habla un poco de mi cultura portorriqueña. Para mi representa un gran regalo, porque resultó apropiada en todas las edades, desde los niños hasta los más adultos disfrutaron de “Calma” y su bonita simpleza.

Ahora regresas con “Buena suerte”, ¿de dónde surge este tema?

Seguimos caminando en el “Caribe pop”, que es la punta de lanza del concepto que viene en el disco. Esta canción habla de la mística de llegar al lugar correcto, hora correcta y conocer la persona perfecta; creo que todos en algún momento hemos vivido ese instante de alma gemela, de coincidir y por esto me pareció interesante pintar una historia desde esa magia intangible en la que nos apoyamos muchas veces.

Tus letras están enmarcadas en el género urbano, sin embargo guardan diferencia, ¿qué tienes en cuenta al componer?

Siempre me ha gustado ser astuto y poético, vengo de esa escuela donde se juega con las palabras, se pintan las cosas; y sin ser pretencioso, busco el reto de presentarlas desde esa esquina especial.

¿Cómo es la estrategia cada vez que viene un tema, te propones que será un éxito?

Uno siempre quiere que las canciones sean un palo universal desde cuando las tiene en el estudio, digo que son como los hijos, se les da amor y forma, pero una vez salen, que vuelen y el público se encargue de llevarlas de la mejor manera.

Define la experiencia en Viña del Mar

Increíble. Un sueño hecho realidad. Yo de chamaquito veía Viña con mami en la sala de la casa como casi todos los latinoamericanos. Cuando me llaman y me dan la noticia me alegré muchísimo, pero una vez estás a punto de subir al escenario, todo te llega y piensas en el monstruo de la Quinta Vergara, las Gaviotas y la ansiedad, convirtiéndose en el mejor regalo que te honra.

Tienes éxitos en otras voces, ¿cómo se asimila ese proceso?

Es un honor para mí que artistas que admiro y sigo desde antes, encuentren en mi canción algo en lo que conectan y la pueden hacer suya. He tenido ese privilegio, no sé si las hubiese cantado yo que pasaría; siento que las canciones llegan donde tienen que llegar y qué bonito si puedo contribuir con mis letras a la carrera de muchos.

Y si hablamos de colaboraciones, ¿cómo fue trabajar con Shakira y Camilo?

Fue algo especial. Me encanta trabajar con Camilo, es muy profesional y creativo. Ahora, la oportunidad de ver trabajar a Shakira y actuar con ella en vivo, con su enfoque y disciplina, le aporta a uno muchísimo.

¿Qué colaboraciones quisieras tener a futuro?

Pregunta difícil, porque son muchos. Hay propuestas nuevas que me gustan, como lo que hace Balvin, Bad Bunny, Mau y Richy, aunque también me seduce la música de los grandes de siempre, como Fito Páez, Ricky Martin, ojalá se me dé en laguna oportunidad.

¿Viene álbum?

Si. Todo parte de un concepto de lo que llamo Caribe Pop, estamos trabajándolo de manera remota y espero soltarlo pronto.

Tienes fuertes raíces en la salsa y el bolero, ¿cómo decides encaminarte por el género urbano?

Me defino como músico, siempre me ha parecido justo aceptar el reto de los cambios en el tiempo, no me cierro.

¿Cantarías algo de tu abuelo, el gran Bobby Capó?

Ese es mi sueño, hacerle un homenaje.

¿Dónde quedó la actuación?

Esa es otra de mis pasiones, llegó a mi vida cuando estaba en Nueva York, me encanta y ha sido un apoyo para la música, aunque regresaré algún día cuando encuentre un papel que haga justicia.

¿Cómo has tomado esta etapa que estamos viviendo?

Con calma, esa es la palabra. Tenemos que tener solidaridad con el planeta y buscando aprender, soltar, apoyar y apreciar lo que antes no veíamos. Viendo el vaso medio lleno, también.

¿Qué te quita la calma?

No son muchas cosas, pero creo que el tráfico y levantarme muy temprano.

¿Crees que puedes sacar un buen provecho musical de la cuarentena?

Totalmente, pues en la adversidad, el arte adquiere cierto color, porque es labor del artista traer esperanza. Es un momento de introspección y sacar la creatividad.

¿Qué te inspira?

La vida completa, con todo lo que pueda traer.