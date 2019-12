Prográmese...

Viernes 6

EXPOSICIÓN

Lugar: NH Galería

Desde ayer está expuesta la obra de Gabriel Silva, denominada La Tercera Expedición, un mundo que oscila entre lo real y lo fantástico, lo humano y lo espectral.

La Tercera Expedición de Gabriel Silva (Bogotá, 1955), cuyo nombre está inspirado en un cuento de ciencia ficción de Ray Bradbury, reúne los dos últimos años de obra del artista en un esfuerzo por expandir los límites de su pintura hacia nuevos horizontes. Silva ha construido un lenguaje visual muy característico donde lo humano con la naturaleza es lo que motiva sus obras. Sus pinturas son paisajes apacibles donde el tema de la explotación de los recursos naturales siempre aparece y es representado con mundos desconocidos y universos habitados por personajes enigmáticos y esquivos a la mirada.

Cuando el espectador se sumerge en esta Tercera Expedición, se encuentra con la exploración mental del artista alrededor de los reinos de la naturaleza y la cosmogonía. Son imágenes sin orientación precisa ni dirección determinada que recorren los terrenos de la imaginación y la memoria de Silva. Sus pinturas de carácter ambiguo, evocan colores de recuerdos y de ideas, dándoles una dimensión profunda y ensoñada. Al cambiar su posición, como un juego caleidoscópico, se confiere una nueva apreciación a las formas y a la perspectiva; en casos parecieran sugerir animales, organismos acuáticos, plantas o flores, que surgen de muchos referentes simultáneos, como son el explorador, la geografía, el planeta tierra y el espacio sideral.

ABRE LA BARTOLOMÉ CALVO

La Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena reabre las puertas al público. Tras concluir las obras de intervención de la Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena, el Banco de la República abrirá nuevamente sus puertas al público hoy 6 de diciembre, a las 5:00 p.m. . Los trabajos que se extendieron por un periodo de un año, contemplaron la actualización arquitectónica y técnica del edificio, la revitalización de los valores patrimoniales del inmueble y la adecuación de los espacios para permitir una mejor prestación de los servicios culturales y ofrecer una satisfactoria experiencia a los usuarios.

La Biblioteca Bartolomé Calvo, edificio característico del estilo republicano y construido a principios del siglo XX, es atribuido al arquitecto alemán Nicolás Samer. Al interior se destacan sus seis vitrales ubicados en la pared posterior de la nave central. Estos elementos, comisionados en 1982 al arquitecto argentino Oscar Di Chiara, toman como referencia a las musas de la mitología griega, adaptadas al colorido del Caribe colombiano.

Jueves 12

CONVERSATORIO

Lugar: Auditorio de El Universal

Hora: 10:00 a.m.

La periodista y escritora Patrizia de Jesús Castillo Torres, ha programado un conversatorio con el periodista y escritor Gustavo Tatis y la empresaria Gloria Falla, para hablar sobre su experiencia como autora independiente del libro “Manual para amarte como nadie lo ha hecho jamás”. La escritora cartagenera abordará distintos temas, como reinventarse, ser resilientes y sobre el “arte” de conquistar bienestar duradero y construir la felicidad en la vida cotidiana.

EXPOSICIÓN

Desde el pasado 20 de noviembre, hasta el 20 de Diciembre de 2019, se presentará en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Cartagena la exposición de la pintora cartagenera Nelly del Río, quien nos cuenta un poco sobre su arte y transmitimos a través de este artículo: “Todo lo que hago es con intensión de crear. En nuestra esencia está lo más puro de la creatividad, solo hay que encontrarla. Este don lo he ido desarrollando hasta el presente, gracias a mis estudios de Arquitectura que me dieron las bases para tomar la decisión de dedicarme a la pintura como proyecto de vida. Esta disciplina diaria me da una formación madura donde me libero de lo académico, de la perspectiva y de la realidad”.

Viernes 13

BAZAR NAVIDEÑO

Lugar: Explanada del Centro de Convenciones

Como una hermosa manera de dar la bienvenida a la Navidad, El Universal y Bodas y Eleganza, han organizado el Bazar Navideño, un proyecto que vincula grandes empresas y comerciantes en torno a esas actividades propias de la época.

Se trata de un espacio especialmente diseñado para que durante tres días (13, 14 y 15 de diciembre), donde se creará un ambiente ensoñador, en el marco de actividades didácticas, musicales y gastronómicas para celebrar con amigos y familiares con toda la magia y el encanto de una experiencia navideña.