Prográmese...

Viernes 21

CONCIERTO

Lugar: Salón Pierre Daguet de Unibac

Hora: 6:00 p.m.

La orquesta Tito San Giorgi de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) ofrecerá un concierto junto a los proyectos Colectivo Canta y Nuestra Orquesta como clausura de ConCuerda 2019, una de las residencias artísticas más importantes para los jóvenes amantes de la música en el Caribe Colombiano. Abierto al público.

CONCIERTO DE CHAMPETA

Lugar: Alianza Colombo Francesa

Hora: 8:30 p.m.

¡Embajadores de la Champeta en Europa, Radio Palenke transmite el alma de la música afrocaribeña con su energía contagiosa!

Esa banda de Francia celebra la conexión entre África, Europa y el Caribe, usando ciertos códigos de la Champeta. Las placas suenan al sonido de las guitarras africanas y de los ritmos frenéticos que llevan al auditorio en un viaje festivo.

EXPOSICIÓN

Lugar: Sofitel Santa Clara

El artista chileno Juan Olivares abre el nuevo ciclo de exposiciones 2020 en Cartagena. Durante todo el mes de febrero y hasta el 2 de marzo, el bar el Coro del hotel Sofitel Legend Santa Clara recibe la obra del artista chileno Juan Carlos Olivares, quien reúne en una exposición una amplia selección de obras que muestran su perspectiva sutil y contradictoria frente a diversos temas de interés político, artístico y controversial.

Sus obras, un arte inspiracional abstracto, son en lienzo, madera, óleos, collages, acrílicos y acuarelas están en varios formatos y dimensiones. Juan nunca ha creído en pintar de forma literal; su trabajo refleja diagramas de la vida y más cosmopolitas y con algo por descubrir, mensajes sublimes, protestas contra ideales absurdas o escenas carnales escondidas dentro de todos los mensajes descritos en su estilo.

Juan Carlos Olivares Penroz nació en Santiago de Chile, en 1960. Es licenciado como Analista de Sistemas y programación Cobol, Pascal en 1982 en South East London College y South Bank Poly, ahora conocido como Universidad de South Bank, Londres.

Inició en el arte por hobby y empezó en clases de técnica de pintura y artes plásticas en el prestigioso Saint Martints School of Art. Sin embargo, sus aspiraciones y habilidades artísticas vienen de temprana edad, destacado en pintura y dibujo, sin dejar de mencionar influencias a nivel familiar. Juan es nieto del destacado Dr. Luis Alberto Penroz Penroz, célebre Médico, Odontólogo y fantástico Pianista de música clásica en el Sur de Chile.

EXPOSICIÓN

Lugar: Alianza Colombo Francesa

Víctor Amorocho, pintor autista, se apropia de imágenes encontradas que simplifica en fuertes trazos. Los paisajes que Víctor busca surgen del recuerdo y también de su deseo de experimentar el mundo. Navega a través de su arte como un viajero imaginario coleccionando lugares que ya ha visitado y otros que hacen parte de su repertorio de destinos por conocer. Playas con mares revueltos o azules, ríos contaminados, calles luminosas, lo que resalta particularmente de la imagen elegida es el color.

EXPOSICIÓN

Lugar: NH Galería

Visita el reciente trabajo artístico de Ruby Rumié, “El Pescao”.

Iván lo atrapó en un barco pesquero cerca de Istmina, en el Pacífico colombiano y lo convirtió en sombrero. Todo el mundo lo llama “El Pescao” porque no se lo quita ni para dormir.

Lo que si vende es borojó. Lo consigue en el Chocó y lo trae para Cartagena.

“En estos lados esta fruta no se ve y hay mucha gente interesá porque tiene muchas propiedades para el cuerpo. Cómpreme esta última bolsita y no se arrepentirá. ¿No me ve a mi firme?”.

EXPOSICIÓN

Lugar: Casa Museo de La Presentación

Hora: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Actualmente se encuentran abiertas las exposiciones de pintura ‘Contrapunto’ y ‘Selva urbana’.

EXPOSICIÓN

Lugar: Museo de Arte Moderno

Hora: 5:00 p.m.

El Museo de Arte Moderno y el Taller de Pintura Cecilia Delgado, invitan a la exposición “Homenaje a Grau”, con la presentación de pinturas de Mónica Ibellings, Martha Bajaire, Nelly Del Río, Margarita Díaz, Katyna Jassir, Yesmín Marún, Ana Mayoral, Magdalena Minervini, Merce Naar, Ana Cecilia Pérez, Juliana Ramos, Eulalia Segrera, Tina Torres y Marlene Vélez.

Jueves 27

FORO

Lugar: Alianza Colombo Francesa

Hora: 8:00 p.m.

Alterno foro es un espacio académico que mes a mes busca incentivar, difundir y

reforzar la cultura de la música electrónica en Cartagena. Entrada libre y gratuita.

Viernes 28

NOCHE DE KARAOKE

Lugar: Alianza Colombo Francesa

Hora: 8:00 p.m.

Ven a disfrutar de un karaoke con canciones en todos los idiomas saboreando crêpes y copas de vino en la Alianza Francesa, otra manera de descubrir el idioma sin necesidad de saber hablar francés o de saber cantar.