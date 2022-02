¿Sabes leer la etiqueta de tu prenda favorita?

Debemos tener muy presente los símbolos de lavado, en especial si se pueden lavar a mano o en la lavadora. Por lo general, este es representado por un balde, si no tiene agua significa que puedes lavar normalmente en la lavadora, pero si el dibujo incluye una mano entonces debes lavar y enjuagar la prenda tú mismo. Si contiene una equis, simboliza que solo es posible limpiar de manera profesional y/o en lavandería.

Tener un cuidado adecuado de las prendas representa consumir de manera más responsable y sostenible la moda, por lo cual, te presentamos una lectura clara y rápida de la etiqueta. Esta nos aporta mucha información acerca de los materiales en que está hecha, su procedencia, también de cómo cuidarlas para no dañarlas y mantenerlas en buen estado durante más tiempo.

Cuando dentro del balde de agua hay números, estas cifras indican la temperatura en grados Celsius en la que debes lavar tu ropa, imagen que a veces también puede estar representada por puntos (un punto en el agua significa lavar a 30 grados máximo, dos puntos a 40 grados, etc.).

Si el cubo de agua lleva líneas debajo, significa que el lavado de la prenda es delicado y debes programar la lavadora para que trabaje en modo más suave.

En el lavado es importante la eficiencia. Seguramente quieres lavar la mayor cantidad de ropa en un proceso de la lavadora, quizás porque estás pensando en el ahorro energético del mismo, pero la verdad es que los expertos recomiendan llenar solo las tres cuartas partes de la máquina. Esto, porque al quedar las telas demasiado apretadas, no se permite que el jabón y el agua se mezclen de la mejor manera.

Para que lo tengas presente, algunas etiquetas de tu ropa no siempre contienen un triángulo, que es el símbolo de blanqueador. Como es de conocimiento común que el uso del blanqueador se debe aplicar solamente para prendas blancas, las marcas omiten esta instrucción de lavado, sobre todo en el caso de prendas de tonos oscuros.

Si te encuentras con un triángulo equilátero antes de lavar una prenda, debes fijarte en si este está en blanco (indicando que sí se pueden usar blanqueadores), si tiene rayas transversales dentro (significa que solo está permitido usar un blanqueador que no contenga cloro), o si está pintado y/o contiene una equis (que es cuando no se recomienda usar ningún tipo de blanqueador).

Los símbolos de temperatura no debemos olvidarnos, y menos de los que son aptos para planchado o secado a máquina. Aquí debes estar atento del símbolo cuadrado que, cuando tiene un círculo dentro, representa el uso de secado a máquina, mientras que la cantidad de puntos que contenga dictará la temperatura correcta del proceso (un punto, baja temperatura y dos puntos temperatura media). Cuando la ropa no se seca en máquina se recomienda sacar la ropa húmeda de la lavadora lo más rápido posible, luego sacudirla para evitar que tenga muchas arrugas y colgarla.

Con respecto al planchando, este pictograma es el más fácil de interpretar, porque es una misma plancha la que indica cómo debes realizar este proceso. Sin embargo, hoy existen muchas prendas que no pueden ser planchadas porque contienen altos porcentajes de fibras sintéticas. Si el símbolo de plancha de tu prenda está vacío indica que se puede planchar. Si tiene puntos, esto representa la temperatura adecuada a usar según el tipo de ropa. Por último, si contiene una cruz, entonces no se puede planchar bajo ningún punto de vista, porque incluso podría significar un accidente doméstico que no quieres tener.

Definitivamente reconocer estos símbolos que son básicos nos permitirá poder cuidar correctamente nuestra ropa, por otro lado, por medio de la etiqueta podemos saber quién es el fabricante, tratar de averiguar si hay procesos ecológicos y éticos, cuál es la composición de materiales, si las fibras son naturales y por tanto biodegradables, y si hay uno o varios materiales. En caso de que las fibras sean combinadas, como por ejemplo algodón y poliéster, su posterior reciclaje será más complejo o muy poco probable.

Ana Jiménez, country manager de GoTrendier para Colombia nos indica las acciones que ellos realizan como empresa a la hora de guiar a las usuarias en temas como este: “Realizamos varias acciones periódicamente para educar a nuestras usuarias sobre la correcta lectura de las etiquetas y así poder alargar la vida útil de las prendas”.

No olvidemos que en la moda sostenible los certificados de las prendas también nos ayudan a conocer el proceso que han tenido, existen varias certificaciones, como por ejemplo los estándares Oeko-tex Standard, donde se certifica que las prendas son libres de tóxicos, han sido confeccionadas de forma sostenible y ética, y también otras de certificación de tejidos orgánicos. Esto nos permite tomar mejores decisiones de compra.