Salud oral en caninos, define su calidad de vida

Algunas de estas enfermedades se dan por falta de información en cuidado oral, donde la prevención y el cuidado dental regular, como la limpieza dental profesional, el cepillado de los dientes en casa y las barras de cuidado oral diarias son fundamentales para mantener la salud oral de los perros. (Lea aquí: Calidad del aire, un tema que se relaciona con la salud)

“Las enfermedades dentales no solo afectan la salud bucal de los perros, sino que también pueden tener un impacto en su salud general. Cuando los perros no permiten realizar una rutina diaria de aseo o el cuidador no tiene tiempo para esta labor, es efectivo suministrar las barras de cuidado oral diario que reducen la formación de sarro, limpian los dientes difíciles de alcanzar y mantiene las encías saludables” afirma Michelle de Rhodes Brand Manager de Mars.

También, es clave implementar el hábito de cepillado de dientes con ayuda de diferentes herramientas como masajes en las encías antes de proceder al cepillado, premios de cuidado oral diario para asociarlo con una experiencia positiva y hacerlo parte de la rutina diaria.

La etapa y edad del perro también influyen en la rutina oral, para los cachorros se recomienda iniciar en el periodo de 2-3 meses al menos una vez a la semana. Para perros adultos, se recomienda aumentar la frecuencia del cepillado y considerar exámenes dentales.

En conclusión, esta feria y sus reveladoras cifras desde Mars, recuerdan la importancia de considerar todos los aspectos de la salud y el bienestar de nuestras mascotas, desde su nutrición hasta su higiene oral, para asegurarles una vida plena.