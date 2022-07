Santiago Cruz y una historia tejida en diez años

Santiago está convencido de que a la gente le gustan los finales felices, pero no siempre la vida los ofrece así. Y apelando a todo lo que le inspira, el cantautor recurre a una película que le gusta mucho, “Antes del amanecer”, protagonizada por Ethan Hawke y la actriz francesa Julie Delpy, narrando la historia de dos jóvenes que se conocen en un tren y deciden pasar la noche caminando en Viena, la cinta acaba cuando él regresa a su país; igualmente al director se le ocurre crear otro encuentro con estos personajes y surge una trilogía para dar por sentado dónde y en qué se encuentran.

El primero era, “vuelven y son felices”, otro escenario fue “no vuelven a estar juntos, pero igual cada uno encontró la felicidad”; la siguiente posibilidad cabía en “no hay unión, pero uno de ellos está bien y el otro mal” y la cuarta probabilidad es “no hay regreso y ambos están mal”. La canción finalmente se teje sobre el tercer argumento, es decir, hay una persona bien, ha crecido, es feliz, mientras que la otra está mal, dando paso a la sensación de incondicionalidad que ya se dibujaba en “Desde lejos” y no te confundas, es “Porque yo te quise”.

Teniendo claro que siempre va a querer exponer su punto de vista propio en la composición, Santiago también afirma que evidentemente aprendió a que tiene que estar dispuesto a dejarse guiar por otros puntos de vista en algunas canciones y aunque no va a hacer un disco en su totalidad con colaboraciones, en este tiene cuatro, dos con Villamil, otra con la portorriqueña Raquel Sofía y con Pipe Bravo de Superlitio se dio una letra más.

A escribir...

“Diciembre otra vez” fue un libro que Santiago Cruz se debía, lo escribió y se llenó de satisfacciones, ahora está terminando la primera corrección de un guión cinematográfico que adelanta, aún no sabe cómo va a terminar, pero es otro ejercicio literario que presentó a un guionista y se animó más.

No descarta la presentación de otro libro, en este momento no se lo plantea, y de llegar, no será de esa naturaleza, le gusta contar historias y más porque muchas veces en una canción de cuatro minutos se puede quedar corto el relato.

Con respecto al álbum, ya se hizo una primera parte en abril, cinco canciones grabadas, en agosto va la segunda, después de este sencillo, probablemente se lancen un par de canciones antes de terminar el año y definitivamente el trabajo completo será en 2023 con los 20 años de carrera del artista, aunque no se lo ha planteado así.