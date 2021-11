Sebastián Yatra materializa emociones en canciones

Sebastián se muestra apacible, en perfecta comunión con su equipo de trabajo, como advierte, remando en la misma dirección, disfrutando de todo y dejando que la música hable, muestre el camino, y que el disfrute los lleve al agradecimiento.

De otra parte, indica que ha aprendido a vivir plenamente el presente, que a su vez lo sorprende con pequeñas cosas que valora y de esta manera le imprime más energía a cada cosa que al final dará frutos especiales, contrario a planear lo que va a suceder.

Por estos días suena incesantemente “Tacones rojos”, una canción particular que se enmarca en un clip bien producido; es un abrebocas de su tercer álbum, aunque allí también estarán “Chica ideal, “Pareja del año” y “Adiós”. El disco tiene alma, nombre y apellido, es decir, canciones escritas para personas de su pasado, presente y futuro, historias reales.

Más del mundo del artista

Se trata de un nuevo proyecto, muy importante en tu carrera, ¿cómo fue la evolución de este álbum?

Está hecho a lo largo de estos dos últimos años y en medio de emociones muy fuertes.

Eres una de las voces de la película “Encanto”, ¿cómo ha sido esa experiencia?

Hago la voz en “Dos oruguitas”, que es la canción principal de amor en la cinta, el momento más emotivo según me han comentado, y no puedo estar más agradecido de ser la persona elegida para darle voz a ese momento histórico para nuestro país. Se trata de la película número 60 de Disney para el mundo y esta letra, cantada por mí en español, se va a escuchar en todo el planeta.

¿Qué expectativa tienes con respecto a su proyección?

Creo que va a ser la película más taquillera en la historia de Colombia, porque si un colombiano no ve “Encanto”, se le puede preguntar ¿qué te pasó?

¿Cómo fue la gira con Ricky Martin y Enrique Iglesias, qué te queda?

Mucha alegría, enseñanzas dentro y fuera del escenario. Gasolina para seguir y el año entrante hacer mi propia gira en estos lugares donde fuimos juntos. Lo que sigue será muy especial. Los dos son personas como yo, como cualquiera, que les encanta su trabajo, profesionales y con un carisma enorme que los tiene en ese lugar.

Eres muy activo en redes, el “rey de Tik Tok”, ¿cómo es la mecánica de llevar una canción a esa plataforma?

No sé si soy el rey de Tik Tok, pero me divierte. Cuando hago una canción, me enfoco en que sea increíble, que tenga algo positivo para la gente, y después empiezo a armar la estrategia de redes, pero en base a un tema que me encanta.

Te mueves por muchos sonidos, no te encasillamos, ¿cómo se puede mantener la esencia?

Este nuevo álbum no tiene ningún género y no pierdo la esencia porque escribo mi música, todas las canciones son parte de mí sin importar el estilo al que recurra. Son mi melodía, mi forma de pensar, las que me hacen salir de mi zona de confort, muchas veces me siento a escribir con alguien más y reviso que no se usen palabras de otra canción, tengo la fortuna de expresarme de esa forma y contar las cosas de manera específica.

Muchas veces me envían canciones muy buenas, pero no les encuentro el alma o el nombre y el apellido, y no termino de sentirles una historia de verdad.

¿Cuál es la historia de “Tacones rojos”?

La tiene. Es la de gente que entra a tu vida para tirarte hacia arriba y ser luz. Escribí la canción con la guitarra, salió naturalmente mientras miraba como entraba el sol por la ventana.

Y si te preguntan cuál género cantas, ¿qué respondes?

Yo hago música.

Eres de los artistas con más colaboraciones, ¿cómo se dan esas uniones?

A lo largo de los años he tenido la fortuna de que otros artistas quieran compartir música conmigo, y si pasa naturalmente me encanta, es bonito trabajar así. En este momento me alegra que nuevamente estoy haciendo canciones solo, y la prueba es que “Tacones rojos” está en el Top 10 de casi toda Latinoamérica, la número 5 en Shazam latina más buscada en el mundo y seguirá creciendo porque tiene alma. Es de mis favoritas.

¿Tenías la actuación en tus planes?

Si, mentales. Una visualización creativa que se dio tras una llamada de Manolo Caro desde México para protagonizar el primer musical en español de Netflix que sale el próximo año, y que se llama “Erase una vez, pero ya no”.

Hemos pasado una temporada muy atípica, ¿qué dejó en ti?

Me revolcó mi mundo interno y externo, he salido mejor persona, listo para mirar la vida con otros ojos. Y nunca usar más la frase “enfrentar la vida”, ahora me dispongo a disfrutarla, vivirla en el presente, aceptarla y dar lo mejor de mí.

Canción que sale, canción que pega, ¿cuál es la fórmula del éxito?

Mi tío es muy exitoso en el mundo de los negocios y lo admiro además como ser humano. Él dice que el éxito es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la preparación adecuada, y a partir de allí las puertas se abren, pero cuando eso suceda, debes estar listo.

Nunca hay la certeza al cien por cien de que se pegará una canción, pero la corazonada sí y con estas recientes la he tenido.

¿Cuál es tu compromiso a través de la música?

Primero una responsabilidad con la gente que me escucha, también conmigo de valorar y disfrutar lo que está pasando, de gozarme la vida y de seguir aprendiendo, jamás entrar en zona de confort. Por otra parte inculcarle valores a lo que hago y que cada quién tome lo que le parezca.

¿Qué significan para ti los premios?

Los premios no solo son escuchar “y el premio es para...”, en mi caso cantar “Dos oruguitas” es un premio enorme que me dio la vida al poder estar en “Encanto”.

¿Cómo será la gira, Colombia está incluida?

Si. Qué alegría regresar a casa.