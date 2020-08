Con el propósito de prestar un servicio de calidad y confianza, Tiger Market La San Martín durante estos casi tres años en el mercado ha logrado conquistar el corazón y el paladar de cartageneros y visitantes.

Mientras nuestras puertas se mantuvieron abiertas al público, nos convertimos en la familia de nuestros clientes, quienes además de los más exquisitos productos, alimentos, postres, bebidas, entre otros, encontraron un lugar para compartir.

En medio de la pandemia seguimos trabajando, conscientes y con mayor responsabilidad, nuestro equipo de colaboradores diariamente da lo mejor de sí, es por ello que hoy por hoy, productos como la hamburguesa Coccato, los desgranados, el perro caliente Americano, la Malteada de Brownie de MM Bakery y nuestro Sushi by Tiger son los preferidos a la hora de pensar en pedir sus domicilios.

Desde las 11:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. todos los días de la semana, brindamos atención personalizada, llegando hasta los hogares de nuestros clientes, o si así lo prefieren con la modalidad Tiger To Go pueden recoger sus órdenes en la puerta de nuestro establecimiento, siempre cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad.

Seguirnos trabajando con más fuerza, más amor y el mismo compromiso de siempre, por esto y más somos Tiger La San Martín. Domicilios: (5) 6932405 - 300-8123646 - 302-2129137 - 300-8735874

Ahorra 17% en la Tiger Box y 12% en la Tiger Box Deluxe.