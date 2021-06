Todo lo que debemos saber sobre las pruebas PCR

El mundo lleva más de un año conviviendo con la pandemia y aún son muchas las preguntas que se generan alrededor de la prueba del Covid-19. De otra parte, ésta se hace necesaria en muchas situaciones, ahora que la reapertura es inminente.

Las pruebas de detección de Covid-19 se han convertido en un requisito más al ingresar a un evento, incluso en muchos de estos se practican en el mismo sitio una vez van llegando los asistentes.

¿Debería hacerme una prueba de detección del Covid-19 aún sin tener síntomas?, ¿Puede una persona tener un resultado negativo en una prueba y después un resultado positivo?, ¿Qué debo hacer si mi resultado es positivo?

Para aclarar varias de estas incógnitas, la doctora Beatriz López, coordinadora médica de TuAppsistencia, habla al respecto

¿Debería hacerme la prueba de detección del Covid-19 sin tener síntomas?

Las personas que sean asintomáticas pero que hayan estado en contacto estrecho con alguien que esté o pueda estar infectado también pueden considerar la posibilidad de hacerse la prueba.

¿Puede una persona tener resultado negativo y luego positivo?

En las primeras etapas de la infección es posible que no se detecte el virus, por lo tanto, un resultado negativo no garantiza que la persona no tenga el virus. Significa que puede que no sea infecciosa en el momento exacto de la prueba, pero eso puede cambiar rápidamente. Y mientras tanto, el virus puede propagarse a otros. El momento más preciso para hacer las pruebas es de dos o tres días después de la aparición de los síntomas.

¿Qué debo hacer si la prueba es positiva?

Los pacientes que dan positivo en la prueba de Covid-19 deben consultar a su médico y notificar a su EPS para que sean incluidos en las estadísticas nacionales. Se sugiere un período de aislamiento de al menos diez días desde el inicio de los síntomas y seguir las medidas preventivas adecuadas. Sin embargo, si tiene problemas para respirar, dolor persistente o presión en el pecho, confusión, incapacidad para mantenerte despierto y labios o cara azulados, debe procurar atención médica inmediata.

¿Los días precisos para las pruebas?

Las pruebas RT-PCR y PCR viajero se realizan en personas que presentan o no síntomas, son pruebas confirmatorias y se pueden hacer en cualquier momento de la enfermedad antes de los 11 días preferiblemente. Las diferencias entre ellas es la técnica de procesamiento y el rango de tiempo para emitir un resultado.

La prueba de detección de antígenos se realiza en personas que presenten síntomas de menos de 11 días y en personas asintomáticas pero que tuvieron un contacto estrecho hace dos días o más.

Prueba de detección de anticuerpos se realiza en personas que lleven 11 días o más de síntomas, esta prueba no se debe usar en personas que no han presentado síntomas ya que no es una prueba confirmatoria para Covid-19.

¿Quién no califica para las pruebas?

Todos los grupos etarios califican para realizarse las pruebas de detección de Covid-19, incluso en los menores de dos años donde se les realiza preferiblemente oro faríngeo.