Ultherapy, un lifting no quirúrgico con efectos reales

Conseguir que el rostro mantenga su tonicidad, es una proeza que el tiempo se encarga de desvirtuar, sin embargo los tratamientos y procedimientos propios de la medicina estética se han hecho responsables de un cambio notorio y ofrecen efectos naturales, sin la necesidad de pasar por un quirófano.

El uso de técnicas se ha ido perfeccionando, advierte la doctora Milena Osorio, médica estética con máster en Medicina Estética y Cosmética de la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Láser y Fototerapia de la Universidad de Barcelona, quien aclara que anteriormente trataba la adiposidad localizada en la piel de los pacientes con otras tecnologías, pero le faltaba lograr la tonificación del músculo y ofrecerles rejuvenecimiento en 3D.

Aunque se trabajaba muy bien la célula grasa, continuaba la flacidez en el reborde facial, papada y mejillas, no alcanzando ese efecto lifting que sí se consigue con este dispositivo denominado Ultherapy, el cual permite visualizar de manera precisa y en tiempo real dónde está el músculo para ofrecerle el estímulo correcto. Es el único aprobado mundialmente para hacer lifting no quirúrgico y está aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) y el Invima en Colombia.

Con esta tecnología se trabaja para levantar la piel del cuello, debajo de la barbilla y la frente, así como para mejorar el aspecto de las líneas y las arrugas del escote, toda vez que usa energía de ultrasonido precisa para llegar a las capas estructurales profundas de la piel sin alterar la superficie. Después del tratamiento, el proceso de reparación de los tejidos corporales estimula la producción de colágeno nuevo, lo que crea un efecto de lifting natural.

Cómo se realiza

Es un tratamiento único que no requiere tiempo de recuperación. Durante el tratamiento, se aplicará energía de ultrasonido mediante el sistema de Ultherapy Según el lugar de tratamiento, el procedimiento puede durar entre 30 minutos y 2 horas. Algunos pacientes ven un resultado inmediato, pero debe esperar ver resultados a los 2 ó 3 meses o, incluso, a los 6 meses para llenar expectativas.

Durante el tratamiento, el médico usa imágenes por ultrasonido para identificar las capas de tejido óptimas para la regeneración de colágeno. Esto asegura que la energía de ultrasonido se aplique en el lugar donde sea más beneficioso, lo que da como resultado la producción precisa de colágeno donde se desea.

El tratamiento hace que comience un proceso natural, la neocolagénesis, para producir colágeno nuevo y natural a fin de contrarrestar los efectos del tiempo y de la gravedad en la piel.

A diferencia de otros dispositivos de energía, Ultherapy, de manera no quirúrgica, traspasa la superficie de la piel para aplicar una cantidad precisa de energía de ultrasonido a una temperatura y profundidad adecuadas para su piel. La energía se reparte de manera precisa para impulsar el proceso de regeneración. El colágeno producido después de un tratamiento es completamente propio; no quedan sustancias extrañas. El resultado es un lifting natural sin tiempo de recuperación significativo.

El procedimiento se realiza bajo anestesia tópica. No hay tiempo de recuperación, podrá volver a sus actividades normales inmediatamente después de finalizado el tratamiento. Algunos pacientes tienen enrojecimiento o pueden sufrir hinchazón leve, hormigueo o sensibilidad al tacto. Estos efectos secundarios son leves y temporales, y se espera que no interfieran en sus actividades normales. Al igual que con cualquier procedimiento médico, existe la posibilidad de padecer otros efectos pocos frecuentes, los cuales su médico repasará durante su consulta.