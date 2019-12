Siguen los avances en la vacuna contra el VPH

Las enfermedades de transmisión sexual siguen estando en primera línea de contagio, pese a las campañas que desde todos los frentes se adelantan en el mundo, pero que la población, en especial la más joven, sigue ignorando.

En este sentido el VPH o Virus del Papiloma Humano, es uno de los causantes de la aparición de cáncer de cuello uterino, enfermedad que está ocasionando muchas muertes cada año, indica la ginecóloga obstetra Clarena Ceballos, aunque también aclara que no es exclusivo de mujeres, pues en el hombre al ser asintomático, genera varios tipos de cáncer.

Las investigaciones y avances científicos no cesan y la vacuna que previene el VPH es una realidad desde hace algún tiempo. Inicialmente se crearon dos tipos de vacuna, la bivalente, que protege contra las cepas 16 y 18 y la tetravalente que protege contra cuatro cepas, las 6 y 11, que son las más frecuentes y las causantes de las lesiones genitales de tipo benigno, además de prevenir también de las 16 y 18, las de mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Aproximadamente existen 100 cepas, y son unas 35 ó 40, las que actúan en el área genital.

Ahora, con la misión de seguir adelante, se ha desarrollado una nueva vacuna, la cual se amplía con cinco nuevos tipos virales, 31, 33, 45 y 58, con un potencial del 90% para prevenir los cánceres de cuello uterino, vulva, vagina y ano.

Manifestaciones

La doctora Ceballos advierte que lo importante es que los jóvenes tomen conciencia del problema, que si de alguna manera no sólo se abarca el padecimiento de cáncer, este virus es responsable de aproximadamente el 2% de las lesiones verrugosas genitales.

Son lesiones que aparentemente no se ven, los hombres son portadores asintomáticos, y estudios aseguran que aproximadamente el 75% de los hombres portan el virus y no se les manifiesta.

En las mujeres, inicialmente se puede manifestar con la aparición de verrugas, cuando existen las cepas que atacan el cuello uterino, este puede pasar inadvertido y en su etapa avanzada se manifiesta con un sangrado postcoital.

La mejor manera de establecer este tipo de lesiones, es el control por medio de la citología, que debe cumplirse por lo menos, una vez al año.

Lo importante es vacunar a niños y niñas antes de iniciar su vida sexual, con eso se garantiza su inmunización antes de estar en contacto con el virus, pues éste se adquiere única y exclusivamente por transmisión sexual.

Vacunar a esta población vulnerable en la edad indicada, ayudará a prevenir la propagación de esta enfermedad en el tiempo, no sin antes educar en la sexualidad, para vivirla con responsabilidad, advierte la doctora Ceballos.

Cuando una mujer ha tenido una lesión, no le impide recibir la vacuna, pues no se sabe que cepa la está afectando, al recibir el medicamento, se protege de otras. Para esta vacuna están contraindicadas las mujeres embarazadas, pues en ellas no se han realizado estudios.

Siempre se habla del VPH para referirse al cáncer de cuello uterino, en el mismo se incluye totalmente a la mujer por obvias razones, pero casi nunca se toca el tema con la población masculina que puede resultar igualmente afectada.

En los hombres este virus puede desencadenar en el cáncer de pene, anal y hasta el orofaríngeo y la cavidad oral, pues estas áreas intervienen en el contacto sexual, advierte la doctora Clarena Ceballos.

La vacuna se aplica en tres dosis. En un periodo que abarca los seis meses, distribuidos en la inicial, a los dos meses una segunda aplicación y la final. Lo más recomendable es iniciar desde los 9 años para ambos sexos.