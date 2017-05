48 construcciones sin licencia en Cartagena

Con la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II se destapó la olla podrida de las construcciones ilegales en Cartagena.

Tras un recorrido hecho por el alcalde Manolo Duque en compañía de Yolanda Wong Baldiris, alcaldesa encargada de la Localidad 1; funcionarios de la Secretaría de Planeación, de la Secretaría del Interior y de la oficina de Control Interno en las tres localidades de la ciudad, se estableció que son 48 las obras que no cuentan con licencias de construcción y que ponen en riesgo la vida de cientos de cartageneros.

Balance

De las 75 obras inspeccionadas, 48 no tenían licencia. En la Localidad 1, el Distrito visitó 47 obras e identificó que 32 de estas no tienen sus respectivas licencias de construcción. (Lea aquí:Nueve de 30 construcciones en la Localidad uno no tienen licencias)

Además, las autoridades competentes suspendieron la construcción de un edificio en la calle 70 del barrio Crespo que no cumplía con las especificaciones establecidas por la Curaduría Urbana.

“La edificación que suspendimos en Crespo sí tenía licencia, pero solo para construir dos pisos y ya había levantado cuatro. Este procedimiento será notificado al inspector de policía y este en 48 horas debe resolver la situación. Los que tengan que pagar, van a pagar”, explicó Duque.

Por otro lado, en la Localidad 2, hicieron 17 inspecciones y comprobaron que 11 de las construcciones no poseían licencias y que de las seis que sí tenían, solo dos contaban con toda la documentación en regla.

En la Localidad 3, la Alcaldía realizó 11 visitas. En estas se identificaron 4 obras con licencia, 5 carentes de estas y otras dos que están en proceso de verificación.

Estas últimas corresponden a los edificio Portales de Blas de Lezo I y Shalom, en El Recreo. Al parecer, estas edificaciones, que ya fueron entregadas y están habitadas, las construyeron los mis dueños del proyecto inmobiliario Portales de Blas de Lezo II, obra que se construyó con un permiso falso de la Curaduría Urbana No 1 y que se desplomó por aparentes fallas estructurales, cobrando la vida de 21 personas.

“Vamos a poner en cintura a todos los constructores que no estén cumpliendo con las normas. No puede ser que 21 muertes queden impunes y como alcalde llegaré hasta el fondo de esto. He pedido celeridad a la Fiscalía para que busque a los hermanos Quiroz, constructores del edificio que se desplomó, y los saquen del hueco donde se encuentran, porque no pueden pasar los días y que no ocurra nada”, dijo el mandatario.