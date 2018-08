9 de cada 10 contratos en las entidades descentralizadas son 'a dedo': Funcicar

En el Distrito de Cartagena existen siete entidades descentralizadas: Corvivienda, Transcaribe, Edurbe, Ider, IPCC, EPA y Distriseguridad.

Estas entidades contrataron $352 mil millones durante el 2017, pero, llama la atención el tipo de modalidad utilizada para estas contrataciones.

El Observatorio a la Transparencia de la Contratación Pública de Funcicar, publicó el Informe de Análisis correspondientes a las entidades descentralizadas y sus modelos de contratación en la vigencia 2017.

Contratación "a dedo"

De los 2.615 contratos celebrados en 2017 por las entidades descentralizadas, 2.775 fueron entregados de manera directa, es decir, “a dedo”; eso corresponde al 87%.

Las entidades con las cifras más altas fueron el IDER con 579 contrataciones, seguido de Corvivienda con 237 y el EPA con 194.

La contratación directa no está prohibida, sin embargo, debería ser la excepción y no la ley, ya que deja de lado la transparencia al no existir competencia ni diversidad de oferentes. En esta modalidad se puede contratar con personas naturales y jurídicas.

Además, existen otras modalidades como mínima cuantía, selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública, que en el 2017, fueron solo el 13% de sus procesos, es decir, 339 contratos.

Contratación por órdenes de Prestación de Servicios

En la vigencia 2017, se celebraron 2.191 contratos por Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, esto corresponde al 90% de los contratos celebrados.

Se contrataron servicios con 1.340 personas por un monto de 29 mil millones de pesos. El IPCC es la entidad que entregó más OPS con 98%, seguido de Distriseguridad con 96% y el Establecimiento Público Ambiental con 91%.

Según Funcicar, generalmente los contratos de prestación de servicios son suscritos ‘a dedo’ y pueden desembocar en el uso de recursos del Estado para favores o intereses particulares, lo cual se traduciría en hechos de corrupción.

Las diferencias entre el personal de planta de cada entidad y los contratados por prestación de servicios son abismales. En entidades como el IDER hay 24 personas de planta y se contrataron 606 por OPS que representó un costo anual de $9 mil millones.

En términos generales, las siete entidades tienen 134 trabajadores de planta y contrataron 1.414 órdenes de prestación de servicios.

Pocos oferentes en los procesos

En el 65% de los procesos se presentaron entre uno y dos proponentes, y solo en el 3% se presentan cinco. Este hecho es preocupante debido a que hay contratistas que figuran como el único proponente y han obtenido valiosos contratos durante varios años.

En el caso del contratista José Fernando Ospino Barrios, ha celebrado 2 contratos con EPA y uno con Distriseguridad donde fue único proponente, el valor de los contratos supera los $700 millones, adicionalmente, con la Alcaldía Mayor, el mismo contratista suscribió 12 contratos por más de $2 mil millones de pesos siendo único proponente en 10 de estos procesos, y con la Alcaldía local Industrial y de la Bahía celebró un contrato por más de $178 millones de pesos.

En 2016 este contratista celebró 18 contratos con el Distrito por más de $2.800 millones. En 12 procesos fue único proponente, en 5 se presentaron de dos a tres proponentes y el otro fue por modalidad directa.

Otro caso, es el de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, ESAL, como la Fundación Hambre Cero Internacional que obtuvo ‘a dedo’ 2 contratos con el IDER y 1 con el IPCC por la suma de $742 millones de pesos, y además, en el mismo año, celebró con la Alcaldía Mayor 3 contratos por un total de $150 millones en procesos de mínima cuantía, 2 de los cuales obtuvo siendo único proponente. Con las Alcaldías Locales celebró 1 contrato de $100 millones.

Funcicar, recomienda a las entidades aprovechar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), una herramienta que se utiliza para planificar qué se va a contratar durante el año y que todo interesado puede consultar en la página web de Colombia Compra Eficiente para preparar su participación.

En los PAA del 2017 las entidades que menos incluyeron las compras a realizar fueron: el IPCC (hasta marzo), IDER (hasta junio) y Corvivienda (hasta julio); Edurbe, por su parte no tiene PAA publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, ni en su página web.

Además, 5 de las 7 entidades descentralizadas no terminan la formulación del PAA y ninguna realiza los cambios que se requieran durante el año.