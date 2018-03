Avenida Pedro Romero ya tiene ruta de Transcaribe

¿Se imagina atravesar Cartagena en 52 minutos? Es lo que podrán hacer los usuarios de Transcaribe, en especial quienes vienen de otras partes del departamento o viajeros del país, en la ruta X104 que parte de la Terminal de Transportes, recorre la avenida Pedro Romero y llega hasta la estación La Bodeguita, en el Centro.

El nuevo recorrido estará en etapa pedagógica hasta hoy, durante todo el día y desde mañana se empezará a cobrar el pasaje. Cuenta con 28 vehículos tipo padrón, hay una parada cada 300 metros y la frecuencia es de siete minutos.

“Llegó el momento de los habitantes de Olaya quienes desde que se inauguró la ruta de El Pozón esperaban la entrada de Transcaribe en su barrio. Esta es la ruta más larga del sistema y la que tiene más vehículos”, afirmó Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe.

Agregó que la X104 permite la intermodalidad del transporte público por la conexión con los buses intermunicipales en la Terminal de Transporte.

Así es el recorrido

La ruta X104 no parte de Patio Portal como las demás, sino de la Terminal de Transporte, desde donde sale a la vía La Cordialidad y hace el retorno hacia el Centro. En esta avenida tiene algunas paradas en El Cariñoso, Portales de Alicante y Villas de la Candelaria.

Luego se desvía por la Ye de Olaya para tomar la avenida Pedro Romero, pasando por barrios como Las Palmeras, Nuevo Paraíso, Fredonia, Chiquinquirá, El Líbano, Boston, La Candelaria, Alcibia y sale a la glorieta de Bazurto para transitar por la troncal de Transcaribe.

La X104 para en las estaciones Bazurto, La Popa, Chambacú, Centro y La Bodeguita, y de regreso hace el mismo recorrido. Son 33 paradas en el sentido Terminal de Transporte - Centro y 27 en el sentido contrario.

Recursos para adecuar las vías

Durante la pedagogía del nuevo recorrido, la queja más común de los usuarios fue el mal estado de la avenida Pedro Romero. Señalaron que está llena de huecos y en muchos tramos no tiene andenes.

Ante esto, el gerente del masivo indicó que en abril recibirían $50 mil millones del Conpes con el que se comprometió el Gobierno y que estos se emplearán en la adecuación de vías de precarga de Transcaribe y para instalar paraderos.

La licitación de estas obras se iniciaría en septiembre, una vez finalice la ley de garantías.

Busetas de Olaya salen de la vía

El director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), Fernando Niño, anunció que hasta hoy circularán las busetas de Olaya (alrededor de 60) pues ya fueron llamadas a chatarrizar.

Los propietarios de los vehículos de esta ruta dijeron no estar notificados de la decisión: “Era de esperarse que la ruta podía desaparecer para imponer los buses del SITM, pero no por eso deben violarse los parámetros de ley en algo tan básico y respetable hacía nosotros como lo es una notificación. Hasta la fecha no la hemos recibido. Muchas familias quedarán en el limbo” dijo Gilberto Castaño, dueño de ocho busetas.