Cartageneros también podrán donar ayudas en especies para Mocoa

Aunque el pasado domingo se había señalado que por dificultades en la logística no se estaban recibiendo ayudas en especies para los damnificados de Mocoa (Putumayo), anoche el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, luego de una reunión con el Consejo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dijo que ante la magnitud de la tragedia sí se estarán acogiendo este tipo de ayudas.

Desde este martes, la Cruz Roja Internacional, la Policía Nacional, la Defensa Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) de las diferentes regiones del país preparan sus instalaciones como acopio para las donaciones que los ciudadanos quieran hacer. En Cartagena, hasta el momento solo la Cruz Roja ha habilitado su sede como punto para las entregas de ayudas.

El doctor Edgar Lugo Calderón, director de la unidad de Socorro de Atención Pre-hospitalaria de la Cruz Roja Internacional en Bolívar, explicó que las donaciones se recibirán únicamente si cumplen con los estándares establecidos para la ayuda humanitaria.

"Hemos clasificado las ayudas en unos kits: de mercado familiar, aseo y humanitario. Son muy específicos porque la intención es poder entregar las ayudas equitativamente a toda la población. Si lo que se done no cumple con el estándar no lo podemos aceptar, no recibiremos nada usado y en mal estado", precisó.

¿Qué deben tener los kits?

Las autoridades han hecho claridad en que todos los elementos o alimentos donados deben estar sellados y sin usarse. De lo contrario, no serán aceptados. A continuación le detallamos los productos que deben contener los kits.

* Kit Mercado Familiar: Este debe contener 2 libras de lenteja, 1 libra de harina de maíz, 4 libras de arroz, 2 libras de ázucar, 2 libras de frijol, 1 libra de sal, 2 libras de panela, 1 libra de cafe, 1 libra de chocolate, 1000 c.c de aceite, 500 gramos de bocadillo, 2 libras de pasa (1 para sopa y 1 para seco) y 350 gramos de atún.

* Kit de aseo familiar: 3 cepillos de diente para adulto, 2 cepillos dentales para niños, 1 crema dental x 150, 4 unidades de jabón de baño x 150 gramos, 2 paquetes de toallas higiénicas, 2 máquinas de afeitar, 1 peinillas plástica, 1 jabón x 300 gramos para lavar ropa, 2 unidades de toallas en algodón, 2 rollos de papel higiénico 2 en 1, 1 paquete x 6 unidades pañal en tela garza y 1 gancho nodriza para pañal.

* Kit humanitario

-Kit cocina: 1 olla # 24, 1 paila # 22, 1 chocolatera # 3, 1 molinillo de madera, 1 cuchara de madera, 1 caja grandes de fósforos.

-Kit vajilla: 4 platos hondos plásticos, 4 platos pandos plásticos, 4 pocillos plásticos (chocolateros) y 4 cucharas en aluminio.

-Toldillos: 1 toldillo (mosquitero) e impregnados (1 metro de ancho x 1.40 de alto x 1.90 de largo)

-Kit albergue: 1 colchoneta en espuma (1.9 m x 0.9 m y 4.5 centímetros de espesor), 1 cobija unifaz en acrílico poliéster con teñido unicolor con bordillo para cama sencilla y 1 almohada siliconada.

¿A dónde los puede llevar?

Hasta el momento, la Cruz Roja, en el barrio España, es la única institución de las autorizadas que ha dispuesto en sus instalaciones la recepción de donaciones. Aún falta por confirmar ICBF, Defensa Civil y Policía Metropolitana.

Usted podrá llevar sus donaciones de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados y domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía.

"Esperamos recolectar casi todas las ayudas de aquí al sábado porque vamos a subir a la plataforma de Socorro Nacional las existencias para planear la logística y entrega en Mocoa. Sin embargo, vamos a estar recibiendo donaciones de manera indefinida", añadió Lugo.

La meta es recolectar 5 toneladas de alimentos e insumos. "Invitamos a todas la ciudadanía y entidades que se quieran vincular a esta gran causa. La idea es recolectar ayudas semanalmente, hacer el consolidado y el posterior envío", señaló Rafael Payares Romero, coordinador de Comunicaciones e Imagen de la Cruz Roja.

Donaciones en efectivo

Si usted no puede donar algunos de los kits completos, puede aportar alimentos o elementos que allí se mencionan. Si prefiere, también, puede dar "su granito de arena" consignando en efectivo a las cuentas corrientes de la Cruz Roja # 078-116-522 del Banco de Bogotá o al Banco BBVA # 242-016-244 CRC Emergencias.

De igual forma, podrá realizar sus aportes en la cuenta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) # 021-666-888 del Banco Davivienda #TodosConMocoa.

No se necesitan donaciones de sangre

Los organismos de socorro que atienden la tragedia ocurrida entre la noche del viernes 31 de marzo y sábado 1 de abril advirtieron que empresas recolectoras de sangre se han aprovechado de la situación para pedir donaciones en nombre de los afectados en la capital de Putumayo.

Aclararon que las personas que resultaron heridas tras la avalancha no han necesitado de transfusiones.