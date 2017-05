Cierran restaurante en La Boquilla donde cobraron $850.000 a franceses

El penoso incidente ocurrido en las playas de La Boquilla, el pasado 5 de mayo, con una pareja de franceses genera su primera sanción. Este miércoles, representantes de la Alcaldía Local de la Virgen y Turística y miembros de la Policía Metropolitana cerraron por 10 días el restaurarte “El Rey Arturo”, lugar donde comieron los turistas durante su estadía en este corregimiento.

(Lea:Turistas franceses no pagan $850.000 por una bandeja de pescados y los atracan)

Carlos Arturo Jiménez, propietario del establecimiento, reiteró ante las autoridades que él también fue víctima de los 'pide-pide' y descartó que tuviese relación laboral con los jóvenes que abordaron a la pareja de extranjeros a su llegada al balneario.

“Ellos directamente no trabajan conmigo, ellos llegan a la entrada y cogen el cliente y me lo traen a mí. Ellos lo ubican en la mesa y le ofrecen el servicio, una vez el cliente pide lo que desea comer o tomar, vienen y hacen el pedido y arreglan un precio con el cliente, yo se los vendo a una tarifa y ellos venden después a otra”, explicó.

Jiménez reconoció que desde que se presentaron los hechos, su negocio se ha visto afectado y envío un mensaje a los 'pide-pide' para que no se acerquen a su establecimiento. “El mensaje que les doy es que aquí no me vengan más, no los quiero más pues me están perjudicando”, aseveró.

Pedro Márquez, delegado de la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, señaló que atendiendo lo estipulado en el Articulo 87 del Código de Policía se procedió a sellar el negocio, de manera preventiva, por 10 días y a su vez, se le hizo una citación al dueño del restaurante ante el mandatario local, Gregorio Rico.

El comerciante deberá presentarse el martes 16 de mayo con toda la documentación, en regla, requerida para que continúe funcionando su restaurante.

(Lea también:¡Tome nota! En playas de La Boquilla se mantienen precios de 2016)

“Esperamos que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Le pedimos la Policía que siga la vigilancia para controlar a los 'pide- pide' que especulan con los precios y piden un precio mayor al que se debe cobrar”, indicó Márquez.

“Ya era reincidente”

José Luis Gómez, presidente de los Restauranteros de La Boquilla, contó que no es la primera vez que el negocio de comidas “El Rey Arturo” se ve envuelto en situaciones donde turistas y visitantes han manifestado inconformidad por los altos precios.

“Lo que pasó con el dueño del restaurante “El Rey Arturo” es que ya era reincidente en esta situación, por consiguiente las autoridades distritales conocían de la problemática que se agudizó tanto y terminó con la situación los turistas franceses que vinieron a departir en este pueblo tan humilde y salieron fue atracados”, contó.

Gómez aseguró que, por voluntad propia, el dueño de este restaurante renunció a hacer parte de la Asociación de Restauranteros de La Boquilla que hoy agrupa a un total de 50 miembros.