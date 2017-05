Turistas franceses no pagan $850.000 por una bandeja de pescados y los atracan

Cuando Dominique y René Torá partieron desde Marsella (sur de Francia) a Cartagena, lo hicieron con la convicción de pasar placenteros días de descanso en una ciudad Patrimonio Histórico de la Humanidad y que todos los días ocupa un espacio entre las principales revistas y agencias de viaje como destino ideal para vacacionar.

La tarde del viernes 5 de mayo, permanece intacta en la memoria de esta pareja de pensionados que llegaron hasta las playas de La Boquilla, al norte de la ciudad, para disfrutar del mar y del clima caribe. Allí, un grupo de jóvenes le brindaron de manera “espontánea” el servicio de guía y les ofrecieron un carpa a la orilla de mar y una variada oferta gastronómica para que disfrutaran de su estadía.

La pareja pidió dos bandejas de pescado con mariscos, una limonada de coco, tres cervezas y dos botellas de agua. Al finalizar la tarde y cuando ya se disponían a marchar, pidieron la cuenta. De viva voz, uno de los jóvenes expresó que el total de la cuenta eran $850 mil pesos. Visiblemente sorprendidos, los turistas optaron por rechazar el precio y cancelar $100 mil pesos por todo lo que habían consumido.

“Los jóvenes nos abordaron desde el autobús. Uno de ellos nos comentó que habíamos llegado a una playa muy agradable, que habían muy buenos restaurantes de pescado, que su madre cocinaría para nosotros y nos llevó hasta la playa”, contó Dominique.

Los esposos Torá nunca observaron la lista de precios oficiales que fue concertada durante la Semana Santa, entre el gremio de restauranteros y la Alcaldía Local de la Virgen y Turística. No obstante, Carlos Arturo Jiménez, propietario del restaurante ‘El Rey Arturo’ explicó que los turistas cayeron en manos de los famosos 'pide pide' y que él sólo les cobró 60 mil pesos como total del consumo.

(Lea:¡Tome nota! En playas de La Boquilla se mantienen precios de 2016)

“Llegué a la carpa y en cuanto vi la discusión traté de mediar porque el nombre de mi restaurante está de por medio. Ellos me dijeron que cuánto me debían por lo que les había ofrecido y les dije que 60 mil pesos. Él sacó dos billetes de 50 mil y me canceló lo que me debía”, indicó a Caracol radio.

Lo que sorprendió a los extranjeros fue que en su país los restaurantes gastronómicos ni siquiera se acercan en precios a los que les querían cobrar en La Boquilla. “En Francia no hemos pagado nunca un precio tan elevado por un platillo y son restaurantes gourmet, de alto nivel”, indicó Dominique.

(Lea también:Denuncian abuso a turistas en restaurante de La Boquilla)

Dominique y René Torá fueron atracados con cuchillo y despojados de sus pertenencias antes de abandonar la playa. “Fue un grupo de muchachos, unos seis o ocho, nos intimidaron y forcejearon con nosotros. Nos quitaron un bolso donde teníamos tarjetas de crédito, licencias de conducción, celular, gafas y $102.000 pesos”.

Los franceses interpusieron la respectiva denuncia ante la inspección de La Localidad Uno, en Bocagrande. Por ahora, miembros de la Sijin realizan las investigaciones pertinentes y al parecer, los jóvenes que participaron del robo están plenamente identificados.

Los extranjeros que llegaron a Cartagena el 27 de abril, aseguran que pese a la situación, consideran que la ciudad es muy hermosa. Celebran que se encuentran con vida y planean viajar a Medellín en las próximas horas con un buen recuerdo de La Heroica.

“La situación de los -Pide Pide- se puede controlar”

Rodrigo González, miembro de la Asociación de restauranteros reconoce que la situación con los famosos 'pide-pide' es crítica, pero sostiene que se puede controlar con ayuda de las autoridades.

“Sino trabajamos de la mano con la Cámara de Comercio, Corpoturismo, Alcaldía Menor y Policía, siempre será un fracaso no solo en La Boquilla sino en todas las playas. Es necesario que desde la Alcaldía menor se sigan controlando precios, que la Policía realice operativos constantes en las playas pues hay zonas que se convierten en críticas para aquellos visitantes que buscan apreciar el atardecer desde aquí”, recalcó.

(Lea también:"En La Boquilla no se abusa con los precios”)

"Como gremio, nuestro objetivo es que turistas y visitantes disfruten un rato agradable durante su estadía. Lo que sucedió el viernes, es algo que pasa con frecuencia, por eso se hace necesario que se ejerza control; es bueno investigar en qué restaurantes se presentan estas situaciones”, manifestó González.

La Asociación de Restauranteros de La Boquilla trabaja desde hace meses en aunar esfuerzos para conformar el Centro de Información Turística de esta comunidad.

“Muchas autoridades hacen caso omiso a nuestra petición de establecer un punto de información turística para la comunidad, desconocen la importancia de los turistas y si ellos lo hacen...¿ Qué se deja para nosotros?. Necesitamos que todas las autoridades se hagan presentes en el corregimiento, no solo para mejorar el servicio al turismo sino también para acabar con la inseguridad”, agregó.

El Universal.com.co consultó a la Corporación de Turismo sobre el tema, pero la entidad señaló que el incidente debe ser tratado desde la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística (Localidad 2). Nos comunicamos con Gregorio Rico, alcalde de esa localidad, pero el funcionario no respondió nuestras llamadas.