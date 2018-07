Colegios sin obras o con obras “mal hechas”

Sin obras o con ellas, pero “mal hechas”, están 13 instituciones educativas oficiales que fueron priorizadas por la Secretaría de Educación Distrital en 2017, según un informe que en ese año conoció El Universal.

En espera de las obras de adecuación o construcción para las que les fueron asignados Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) están: Las Gaviotas, sede Niño Jesús; Las Américas, sede Fraternite; Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; Islas del Rosario; Pontezuela y María Cano.

Sin obras también quedaron los colegios de Tierrabaja, Santa Ana, Tierrabomba y Luis Carlos López. A ellos, con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación, se les iba a intervenir para la implementación de la jornada única.

A diferencia del primer grupo, estos cuatro colegios esperan con menos optimismo las obras. Líderes del primero afirmaron que ese proyecto “no va”, y rectores de los tres últimos dicen que jamás fueron informados de las mismas.

Quienes sí se regocijaron mientras veían cómo se ejecutaban sus obras, fueron los colegios María Reina, sede Sociedad Amor a Cartagena (SAC) 7; Corazón de María, sede principal; y José de la Vega. Pero la felicidad se les turbó en el camino. Los dos primeros dicen que las obras se culminaron, pero quedaron “mal hechas”, y el último, que quedaron a medias. Además, en la institución Nuevo Bosque se modificó el objeto contratado. El Universal le presenta cada caso.

Obras “mal hechas”

Por $727.161.482, en la I. E. María Reina, sede Sociedad Amor a Cartagena (SAC) 7, se contrataron obras de reparación general.

Fredis Quintana de la Rosa, rector de la institución, dijo que se asignaron recursos adicionales, hasta llegar a casi mil millones de pesos, pero “dichos trabajos fueron realizados sin las debidas especificaciones técnicas y/o con materiales que dejan mucho que desear”.

Advirtió que “la obra presenta serios inconvenientes que se han puesto de manifiesto con el invierno, toda vez que luego de haber caído en la ciudad las primeras lluvias se observó que el techo presentaba serios problemas, ya que se introduce el agua a los salones, cocina, baños y oficinas, deteriorando el drywall con el que se elaboró el cielo raso y de paso dañando los ventiladores y lámparas, ya que se ha llenado de agua el motor y sus respectivas instalaciones eléctricas.

“Igualmente el drenaje no da a basto, por lo que la evacuación de las aguas lluvias resulta insuficiente, inundando gran parte de los patios e incluso introduciéndose el agua a los salones”.

Esas inconformidades, manifestadas a este medio, fueron elevadas a la secretaria de Educación, Claudia Almeida Castillo, el pasado 8 de junio. La dependencia recibió la misiva el 12 de junio y el pasado 3 de julio le respondió que enviaría un arquitecto a revisar y diagnosticar la situación del plantel, para que “actualice las necesidades”.

Otro rector que expresó molestias con las obras ejecutadas fue Félix Caballero Arias, de la I. E. Corazón de María, sede principal. Allí se asignó un CDP de $117.710.450 para obra de adecuación general.

“Fueron cuatro, cinco años de lucha, para que al colegio por lo menos lo pintaran. Lo pintaron, pero hay unos detalles que ellos mismos ocasionaron. No estoy satisfecho con la pintura ni con las rejas que instalaron en las puertas porque se han caído varias veces, casi que nos causan un accidente porque estuvieron a punto de caerles a unos estudiantes”.

Señaló que “pedí a la Secretaría de Educación que viniera a revisar y ya ha venido, entonces falta que hagan la corrección, porque hay unas rejas que no están en su puesto, sino que están en otro lugar porque se cayeron. Antes se habían caído otras y las instalamos pero ya no tenemos presupuesto. Esas rejas las pusieron muy débilmente, se han caído solas. Queremos que hagan una cosa bien hecha, que no se caigan más”.

Sin obras

A continuación conozca las obras que se esperan en Las Gaviotas, sede Niño Jesús; Las Américas, sede Fraternite; Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; Islas del Rosario; Pontezuela y María Cano.

Asimismo en qué quedó el convenio suscrito entre las autoridades de educación del país y de la ciudad, con el objetivo de “mejorar la infraestructura educativa de la ciudad y generar ambientes escolares que dispongan de los suficientes espacios y dotación (...) garantizar adecuados procesos de aprendizaje que contribuyan a incrementar la calidad de la educación preescolar, básica y media; avanzar significativamente en la implementación de la jornada única y lograr la ampliación de cobertura educativa en aquellos sectores vulnerables de la ciudad donde no existe suficiente presencia en materia de servicios educativos”.

Es de resaltar que este medio consultó a la Secretaría de Educación Distrital sobre las obras de infraestructura educativa que no se iniciaron, o quedaron inconclusas, y al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

José de la Vega, sin cuatro aulas

A la I. E. José de la Vega se le asignó un CDP de $513.057.795 para obra de adecuación general. José Luis Cardona, coordinador del plantel, dijo que “aquí se asignó un presupuesto y las obras se iniciaron el año pasado, pero el dinero se agotó y quedaron paralizadas a inicios de este año. Tenemos tres aulas de cuarto grado inconclusas, llenas de materiales. Para garantizar las clases nos tocó usar un plan B, que es ubicar a los estudiantes en dos salas de informática y una de audiovisuales, que no son las áreas para las clases. Necesitamos que terminen las obras lo más pronto posible, porque afectados están tres cursos de 35 estudiantes, unos 105 en total”.

Advirtió que “en el pasillo, donde están los salones de cuarto grado inconclusos, hay unas grietas en el techo. Antes de los trabajos se estaba cayendo, lo intervinieron y lo dejaron a medias, han caído pedazos de concreto. En otro pasillo del bloque de quinto, en una tarde de sábado se cayeron pedazos de concreto del techo. ¿Qué tal que caigan en una mañana de lunes a viernes? Tenemos 1.200 estudiantes en riesgo”.

Esperan muros de cerramiento

I. E. Las Gaviotas, sede Niño Jesús: para muro de cerramiento y divisiones del área administrativa se le asignaron $227.138.600.

Mabel Rivera, profesional universitaria de la institución, afirmó que “esas obras no se han hecho. Según información que nos dio la Secretaría de Educación, la Alcaldía de Cartagena hizo el proceso de licitación y la obra fue adjudicada a una empresa, pero llegó diciembre y no lograron iniciarla, entonces debió haberse hecho una reserva de esa disponibilidad presupuestal para iniciar este año. Parece ser que ese proceso de reserva de esos recursos no se hizo, por lo tanto eso quedó en vigencia expirada y no se pudo iniciar la obra este año”.

Recalcó que el cerramiento existente “está constituyendo un gran riesgo para toda la comunidad, tanto educativa como externa, porque es una paredilla que está a punto de desplomarse. En esa sede hay 309 estudiantes de transición y primer grado”.

I. E. Las Américas, sede Fraternite: pese a que para la obra de adecuación de drenaje y muro se le asignó un CDP de $144.393.275 el año pasado, el colegio sigue inundándose. Las obras jamás se iniciaron.

Yolima Escorcia Vásquez, rectora de la institución, aseguró que “nos dicen que hubo la apertura del proceso de contratación en Colombia Compra Eficiente, hicieron todo el proceso y por esos cambios que ha habido en la administración, llegó diciembre y no firmaron el acta de inicio de las obras. En Secretaría de Educación me dijeron eso, no me dan más explicación. Mientras, cada vez que llueve se me inunda el colegio, el jardín, donde funcionan cinco grupos de preescolar y un primero”. Explicó que “como el colegio queda por el caño Calicanto y hubo una invasión al lado, rellenaron y quedamos bajitos. Cada vez que llueve nos inundamos. En el último aguacero fuerte mandé fotos a la Secretaría. Se perjudican 136 niños pequeños”.

I. E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: sin sufrir inundación, también está esperando su muro de cerramiento. Para él se destinaron $64.155.000. El rector José María Lara dijo que “hasta la fecha no han hecho la obra. Estamos esperando. Nosotros ingresamos unos proyectos de adecuación de aulas, y están dentro del presupuesto de la Secretaría, al igual que el muro, pero no han desarrollado ningún trabajo”.

Un CDP para muro de cerramiento también se le asignó a la I. E. Gabriel García Márquez (Bicentenario II). El presupuesto fue de $237.766.191. Así, en total, fueron $673.453.066 los asignados para muros de cerramiento en cuatro colegios. Todos están en mora.

Esperan obras para jornada única

Con el fin de adecuar 10 instituciones educativas, en 2016 el Distrito suscribió un convenio con el FFIE del Ministerio de Educación, por 31.666 millones de pesos. De ese monto, el Distrito aportaría 10 mil millones de pesos y el Ministerio los 21.666 faltantes.

El Universal conoció que en 2017 se realizaron visitas a los predios para concretar el alcance e iniciar las obras. Las beneficiadas serían las comunidades escolares de Islas del Rosario, Pontezuela, Tierrabomba, Tierrabaja, Gabriel García Márquez (Bicentenario II), Politécnica del Pozón, Nuevo Bosque, Luis Carlos López, María Cano y Santa Ana. No obstante, a la fecha las obras no se han iniciado, hay comunidades que las desconocen e incluso una de ellas manifestó que fue “expulsada” del proyecto.

El último es el caso de Tierrabaja. Esto dijo una líder: “El proyecto de construcción de la nueva infraestructura educativa contemplaba 22 aulas, en un terreno de dos hectáreas que pertenece al Distrito de Cartagena. Llegó a la fase uno, que fue la socialización de los diseños arquitectónicos, eléctricos, entre otros, y se tenía previsto que en noviembre del año pasado se empezaran las construcciones, pero se presentó el impasse de que había que rellenar las dos hectáreas”.

Ante esto, “el Distrito informó que no tenía dinero para hacer ese relleno, que cuesta de 1.200 a 1.600 millones de pesos. Por eso el proyecto está parado y no va, eso nos informaron en la Secretaría de Educación. Supongo que, bajo sus criterios técnicos, reasignarán los recursos”.

Advirtió que en el colegio, de 460 estudiantes y 9 aulas de clase, “estamos en condiciones de hacinamiento, a punto de una emergencia sanitaria, porque no hay alcantarillado y las aguas residuales salen al patio del colegio. Teniendo en cuenta eso, necesitamos de manera urgente la construcción de la nueva infraestructura, pero son cosas que no dependen de nosotros”.

Entusiasmados y sin obras

Jorge Acevedo, rector de la I. E. de Pontezuela, afirmó que allí, “se anunció por parte del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, el mantenimiento general de la institución, el cerramiento general del predio, la construcción del restaurante escolar, cocina y zona administrativa por 2.443 millones de pesos. Pero ha pasado más de un año, todavía el proyecto no arranca y el colegio está deteriorándose más. Ahora supuestamente falta que paguen la licencia de construcción para que se inicien las obras”.

Jorge Luis Imbett Rodríguez, rector de la I. E. María Cano, manifestó que “en dos oportunidades hemos sido entusiasmados por esta necesaria construcción y solo ha quedado en papeles”. En este plantel se priorizó la construcción de una nueva sede de 25 aulas y demás espacios pedagógicos, de bienestar y administrativos.

¿Sin atención en Santa Ana?

Augusto Rodríguez Maturana, rector de la I. E. de Santa Ana, donde se proyectó la construcción de 6 aulas, restaurante escolar y zona de bienestar, señaló que “no se ha hecho nada. Inicialmente ese fue un proyecto de infraestructura en el cual no estábamos incluidos. Lo solicité pero nunca me informaron que me habían incluido. Realmente requerimos aulas porque nosotros aumentamos la población, pasamos de tener 750 alumnos a 1.000. Tenemos una sede, de 16 salones, y requerimos de 18 a 20. Además, desde septiembre solicité la reparación de dos columnas y tampoco me han respondido. No podemos esperar que se caigan”.

En Nuevo Bosque hubo cambio de obra

Con un CDP de $57.004.070, en la I. E. Nuevo Bosque se debían ejecutar obras de adecuación en cocina y baños. No obstante, en lugar de esas obras se hicieron otras. “Los recursos se destinaron a la construcción de una cancha porque la adecuación de la cocina requiere unos $3 mil millones”, dijo Arides Sandoval, antiguo rector de esa institución. Añadió que los recursos para adecuar la cocina “se gestionaron con el Ministerio de Educación”.

Aroldo Bonfante, actual rector, precisó que como resultado de la gestión del antiguo rector “van a reconstruir dos salones, un laboratorio, salón múltiple, comedor, cocina y oficinas administrativas”. No obstante, aún no se sabe cuándo se iniciarían las obras.

Advirtió que “hace aproximadamente un año se cayó una placa de concreto del cielo raso, en lo que era el comedor. Eso ocasionó la suspensión del PAE (Plan de Alimentación Escolar) el año pasado”.

Islas del Rosario

Ricardo Torres Torres, rector de la I. E. Islas del Rosario, dijo que la intervención del FFIE “viene proyectándose desde el 25 de enero del año 2015, ya se socializó, se presentó la maqueta ante la comunidad, planos, diseños, lo que se va a demoler, lo que se va a construir. Pero en eso apenas se está trabajando, ojalá ya se hubiera hecho”.

Precisó que dicha intervención incluye la construcción de dos aulas de preescolar, siete de básica media, un aula polivalente, un comedor cocina, una zona administrativa, baterías sanitarias y dormitorios, que beneficiarían a más de 400 estudiantes de la comunidad de Orika. “Nos urge este proyecto, porque en este momento Islas del Rosario apenas cuenta con cinco aulas. Nos hace falta una, porque en la mañana tenemos cinco cursos de primaria, pero en la tarde son seis cursos de bachillerato y solo hay cinco aulas, de modo que los muchachos están trabajando en un aula improvisada hace cinco, seis años”.

Luis Carlos López y otros, sin información

Sobre la construcción de nueve aulas, restaurante escolar y zonas de bienestar, proyectada por las autoridades en educación para activar la jornada única; Germán Gónima Pinto, rector de la I. E. Luis Carlos López, dijo que “no tengo información”.

Explicó que “a nosotros nos han incluido en tres convocatorias del programa jornada única, y las obras de ese programa incluyen un gran comedor, aulas para primera infancia y una cancha polideportiva. Hace como dos años vinieron unos consultores del Ministerio, estuvieron mirando el predio, tomaron las medidas, presentaron su propuesta, pero hasta ahora no nos han confirmado nada”.

Sin información de este proyecto también están en Tierrabomba. Álvaro Meneses Gelis, rector de la I. E. del corregimiento al que le proyectaron la construcción de 9 aulas, restaurante escolar y zonas de bienestar, dijo que “ninguna obra se ha realizado. No teníamos conocimiento. Las aulas sí las necesitamos, porque en total hay 18 en la sede principal, en Tierrabomba, y 5 en la sede de Punta Arena. El colegio requiere implementar la jornada única y en ese sentido se requiere el doble de las existentes, es decir, se requerirían más de 18 aulas, proyectando el crecimiento poblacional. Si se mantienen las dos jornadas se requieren 6”.

El Universal no logró contactarse con las instituciones educativas Gabriel García Márquez (Bicentenario II) y Politécnica del Pozón. Ambas están esperando la construcción o reparación de aulas para implementar la jornada única. La primera, requiere además un muro de cerramiento.

Satisfechos o sin comentarios

Cuatro colegios manifestaron que a ellos sí les cumplieron con las obras. Estos son Antonio Nariño, San Lucas, Valores Unidos y San Felipe Nery.

Mirta Nowacky, rectora de la I. E. Antonio Nariño, dijo que “acá se hizo una puerta adicional de entrada y salida para los estudiantes, se construyeron dos oficinas administrativas, se instalaron rejas a las ventanas, se construyeron bancas de cemento y se hicieron unos trabajos de soldadura en las barandas del segundo piso. Esas obras las hicieron entre diciembre de 2017 y enero de 2018. No se hizo una entrega formal, pero las recibimos a satisfacción”. Allí se destinó un CDP de $51.636.750.

En San Lucas, por $73.686.700, se contrató una obra de adecuación y pintura de aulas; en Valores Unidos, por $97.420.933, una adecuación general de laboratorios y sala de informática; y en San Felipe Nery, por $50.708.386, obra de adecuación de pintura de un bloque de aulas”. El Universal consultó a los rectores de esos colegios sobre las obras y no manifestaron inconformidades.