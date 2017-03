Comerciantes de Bazurto denuncian abusos en operativo de Espacio Público

"Nos robaron, se llevaron la mercancía", decían con voz airada varios comerciantes de Bazurto. Se referían al operativo de esta madrugada en el que brigadistas de Espacio Público, en aras de recuperar la parte interna de la principal central de abastos de Cartagena, decomisaron mesas y otros elementos que vendedores, en especial de pescado, tenían instalados para poder ofrecer sus productos.

Decenas de kilos de pescado y otros alimentos, aseguran los comerciantes que les fueron decomisados en esta acción de control sorpresa.

Paola Moreno, una de las vendedoras de pescado más antiguas de la zona, con 25 años en el negocio, cuenta que "cuando llegué a las 4 de la mañana me encontré con que ya no había nada. Vinieron a las 3 de la mañana y fueron montando las mesas y las cajas. El que vigila aquí en el mercado nos llamó, pero cuando quisimos llegar ya todo estaba montado en los carros. Tenía como 40 kilos de mojarra, ahora no sé qué hacer. Que no nos atropellen, somos madres cabeza de hogar".

Por su parte Miriam Rámirez Salguedo, relató que no es la primera vez que ocurren estos abusos y pidió al Distrito reubicarlos en una zona donde puedan trabajar con tranquilidad para llevarles el sustento a sus familias.

"Nos dejaron con las manos vacías. Esta mercancía es fiada, es plata de cachacos que hemos prestado al interés. Pedimos que nos devuelvan los pescados, no es la primera vez que se nos llevan las cosas (...) Que nos busquen un lugar donde podamos trabajar dignamente, para llevarles el pan a nuestros hijos", precisó.

Alrededor de 20 comerciantes, entre vendedores de pescados y frutas, resultaron afectados con el operativo realizado esta madrugada.

Espacio Público responde

El gerente de Espacio Público, Iván Castro Romero, indicó que los operativos realizados en la Transversal 22 y el sector de Los Andes se hicieron con el fin de recuperar las zonas que ya habían sido desalojadas por el Distrito.

"A pesar de este espacio estar demarcado por el Distrito, encontramos que nuevamente vendedores informales están construyendo estructuras para relocalizarse en este sector del mercado. Incluso hay personas que fueron compensadas y que insisten en ocupar el espacio.

Castro agregó que además se halló que "alimentos no perecederos tenían como área de depósito esta zona del espacio público, por lo que fueron retirados y llevados a nuestras bodegas, atendiendo las disposiciones legales para ese proceso".

Alimentos mal almacenados

Tubérculos, frutas y pescados almacenados en cajas con malos olores fue lo que prendió las alarmas en los brigadistas, según sostuvo el Gerente de Espacio Público. Los alimentos están siendo inspeccionados por personal del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para verificar si se cumplía con la cadena de frío establecida por la norma.

Alimentos serán devueltos cuando paguen la multa

Castro informó que estas personas a las que se le decomisó la mercancía ya fueron amonestadas por ocupar el espacio público. Aseguró que una vez cancelen la multa impuesta se les devolverán sus productos, pero aclaró que los perecederos están siendo inspeccionados por la autoridad de salud para determinar si son aptos para el consumo.