Construcción de peaje en Barú tiene divididos a pueblos de la isla

La construcción de un peaje en la isla de Barú, zona insular de Cartagena, no solo ha calentado las sesiones extras en el Concejo Distrital y ha puesto en jaque a la Alcaldía, sino que también tiene divididos a los pueblos que conforman ese paradisiaco polo de desarrollo turístico. (Proyecto de peaje en Barú calienta extras en el Concejo).

Mientras que los consejos comunitarios de Ararca, Pasacaballos, Santana y Barú, piden al Distrito que cumpla con la construcción de este peaje, como se acordó en la consulta previa de la construcción del puente, otros líderes se oponen al proyecto que pretende controlar el ingreso de turistas a Playa Blanca.

José Rodríguez Cardales, presidente del Consejo Comunitario de Santana, señaló que ningún particular puede tomar partida en la instalación de la estructura, pues esto solo le compete a los lugareños y es obligación del Distrito ejecutar el proyecto.

"El peaje es una iniciativa que nació de nuestras comunidades, no del Distrito. Es una obligación de la Alcaldía construirlo. Ningún particular puede tomar partida, porque lo debatimos dentro del proceso de consulta previa durante 2 años. Los debates que se podían dar entre las comunidades se dieron en su momento. Lo único que se puede debatir del peaje es quién y cómo se administrarán los recursos", precisó Rodríguez.

El 50% del recaudo-señala- se invertirá en la construcción de viviendas, pavimentación de vías y otras necesidades, y el otro 50% se destinará para el mantenimiento de la malla vial.

Por su parte, David Enrique González Cardales, también líder de Santana, aseguró que la implementación de este peaje encarecería la vida de los isleños.

"El peaje golpea de una u otra forma el bolsillo de todos los isleños. Aunque el Distrito diga que nosotros no vamos a pagar el peaje, las personas que son nativas y que van en un taxi sí tenemos que pagarlo. Hay un gran error del Distrito en decir que no les va a cobrar a los habitantes de la isla. Además, la comunidad no conoce el esquema financiero del peaje. Aquí no hay nada claro", sostuvo González.

La idea de instalar un nuevo peaje se conoció en marzo de 2015 cuando representantes de Autopistas del Sol lo plantearon. Sin embargo, en una consulta previa del puente de Barú realizada el 12 de junio de 2012 ya se venía barajando esa posibilidad.

Aún no entregan detalles del proyecto

La comunidad espera que el Distrito responda un derecho de petición donde pide conocer los estudios previos que deben realizarse para la construcción del peaje, el modelo financiero del proyecto, por quién será operado, los argumentos técnicos, ambientales y jurídicos para la implementación de este y copia del proyecto de acuerdo presentado al Concejo.

"El proyecto que radicó la Alcaldía tiene que ser debatido (...) Si nosotros pagamos la vía transversal de Barú, la administración tiene que garantizarnos el mantenimiento de esta", recalcó González.

Los lugareños piden además al Distrito que realice el estudio de capacidad de carga que se comprometió a adelantar en toda la isla de Barú.

Audiencia pública

Entre tanto, se prevé que el próximo lunes 20 de febrero en audiencia pública, de sesiones extras, el Concejo debata este polémico tema.