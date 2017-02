El peligroso y obligado paso por la Villa Olímpica

Siendo cerca de las 11:30 de la mañana de ayer, el tránsito de personas por la vía que comunica a la avenida Pedro de Heredia con la Venao Flórez, cerca al Coliseo de Combate, era muy poco.

Al abordar a los pocos transeúntes que caminaban por esa zona para tratar el tema de los continuos robos, lo primero que nos manifestaban mientras hacíamos la labor de reportería, era que ese no era un lugar seguro para sacar el celular y la cámara fotográfica.

Sin embargo, para poder hacer la labor y sentirnos más seguros, nos acercamos al único vigilante, sin radio de comunicaciones y sin armamento, que está sobre el parque de la Villa Olímpica.

Justamente el guarda de seguridad privada encargado de vigilar el parque infantil indicó que los robos son constantes, a cualquier hora. Aseguró que a pesar de que policías del cuadrante hacen rondas, los malhechores no dejan de cometer sus fechorías.

La inseguridad que ronda el sector también ha hecho que el parque infantil se haya ido deteriorando; y lo que es peor aún, las luces no funcionan desde hace varias semanas, lo que se confabula con los ladrones que permanentemente están merodeando el lugar.

“Llevo el niño al colegio, pero con mucho temor porque le puede salir a uno un ladrón. En la noche es más peligroso, ya ni podemos traer a nuestros hijos a divertirse, por la oscuridad y porque ya hay daños en el parquecito”, dijo Katherine Tapia, residente del sector.

Por su parte, Luis Díaz Ramírez, dirigente deportivo de la Federación Colombiana de Sóftbol, quien a diario visita la Villa Olímpica, destacó que la Policía y todas las autoridades saben que este sector es peligroso y no entiende por qué lo tienen descuidado.

“Es una situación bastante lamentable pues muchos deportistas muy poco quieren venir. A uno como dirigente le da tristeza porque ya los muchachos lo piensan dos veces para entrenar porque a cualquier hora les quitan sus pertenencias”, indicó. A su vez contó que el pasado domingo un grupo de jóvenes que estaba viendo un partido en el Coliseo de Combates fue abordado por delincuentes para robarles. “Lástima que mientras que el Ider se preocupan por tener unos buenos escenarios, por otro lado la delincuencia y la falta de autoridad dejen que se acaben”, precisó.

Edwin Maciá, residente del sector 11 de Noviembre del barrio Olaya Herrera, acompaña diariamente a su hermana a tomar una buseta en la Pedro de Heredia, por el temor de que su familiar pueda ser agredida. “Es un grupo de jóvenes que se pone aquí todos los días. Tienen hasta horarios, comienzan a llegar al parque a las 12 del mediodía y pasan aquí toda la tarde. El asunto está en que uno no les puede decir nada”.

Cerca de dos horas después, El Universal no vio, en ese lapso, ninguna patrulla de la Policía pasar por ese sector. Algunos se preguntaban si hay cámaras de seguridad y por qué la Policía no actúa de manera inmediata para perseguir y capturar a los bandidos que a diarios llegan y se sientan en el parque.

“Había un CAI de la Policía que permanecía aquí, pero lo quitaron. Y lo que escucho es que todos los días atracan y me da miedo es porque vengo con mi niño. Hay que aumentar la seguridad”, añadió Jaider Ramos.

Liliana Moreno, juez árbitro de baloncesto, fue una de las víctimas. “Me asaltaron tres jóvenes, me quitaron el bolso, me requisaron pidiéndome el celular, me alzaron la blusa”, relató.



Responden autoridades

El alcalde de Cartagena Manolo Duque indicó que trabaja con la Policía para darle solución a la inseguridad en la Villa Olímpica con un CAI Móvil. Hernando Pertuz, director de Iderbol, sostuvo que “ya hablamos con el comandante de la Policía de Cartagena, le presentamos las solicitudes para que nos ayude a reforzar la seguridad de esta zona. El sector se ha llenado de atracadores y de gente intolerante que roba a niños y adultos que transitan en la zona. Por su parte, el comandante de la Policía de la Mecar, Luis Humberto Poveda, indicó que “voy a mirar si amerita que nosotros tengamos en ese sitio un CAI Móvil, o una patrulla recorredora o estacionaria ahí, o cerca de esas instalaciones. Pero me comprometo en ubicar unas unidades policiales si son necesarias”, aseguró el General.