En medio de réplicas, se declaró desierta la convocatoria del PAE

Más días se le sumarán a los cuatro meses que tiene la comunidad escolar de Cartagena sin recibir alimentos por la no implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esto porque ayer, en audiencia pública, se declaró desierta la convocatoria que elegiría al operador encargado de su funcionamiento.

Las tres propuestas presentadas fueron evaluadas con puntajes de hasta mil puntos, de acuerdo al cumplimiento de cuatro criterios. La Unión Temporal PAE Alimentando Cartagena 2018, el Consorcio Acción Social, ni el Consorcio Nutrición Escolar Cartagena 2018 cumplieron y sus propuestas fueron rechazadas por el comité evaluador del Distrito.

Ahora, según la secretaria de Educación, Claudia Almeida Castilla, se enfocarán en el primer mecanismo, que es selección abreviada de menor cuantía. Esto reduciría el proceso de contratación, que sería de 19 a 20 días hábiles.

“Durante la etapa de cierre se presentaron tres proponentes, se procedió a las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras. Se definió que ningún proponente se habilitaba. Cuando no existe ningún proponente habilitado, el proceso tiene como final declararse desierto”, indicó la funcionaria.

Los puntajes variaban de acuerdo a la propuesta económica, el que manifestara de manera escrita que vincularía al menos 100 manipuladoras adicionales, pertenecientes a grupos poblacionales pobres y vulnerables de Cartagena; por promoción a la industria nacional, y además recibían puntos adicionales si sumaban un vehículo o lancha.

En medio de discusiones

Pese a que se inició a las 10:30 de la mañana, solo hasta las 4:30 de la tarde se conoció la decisión. En medio del informe presentado por la Secretaría, intervinieron veedores del Distrito haciendo referencia a los aspectos incumplidos como la flota de vehículos y la acreditación del personal para manipulación de alimentos.

Incluso dieron por terminada la audiencia, sin que los proponentes firmaran el acta.

A la audiencia solo asistieron los proponentes de Consorcio Nutrición Escolar Cartagena 2018 y Consorcio Acción Social. Fueron los primeros que intervinieron en el proceso, incluso, pusieron un recurso de reposición contra el acta de declaración desierta debido a que, según ellos, no les dieron garantías y el comité evaluador no se ciñó a la ley para adelantar los trámites de evaluación.

“El comité no tuvo en cuenta lo que dice la ley para efectos de adelantar los trámites de la evaluación y darle traslado para que los proponentes, dentro de los términos legales, pudiéramos subsanar los requisitos que no estaban cumplidos. Más cuando es una obligación de la entidad hacerle ver a los proponentes cuáles son los requisitos con los cuales no cumplen para que tengan la oportunidad, en el término de traslado, y subsanarlos”, explicó María Angélica Negrete, apoderada de Consorcio Nutrición Escolar 2018.

Además indicó que a su representado se le exigió, en la audiencia de adjudicación, unos contratos de vinculación de los dueños de los vehículos de transporte con la empresa transportadora, lo que no estaba establecido en el pliego de condiciones.

“Si consideraban necesario el documento, debieron solicitarlo al momento de verificar el requisito habilitante y no sorprendernos como se hizo en la audiencia de adjudicación, solicitando unos documentos que de entrada, cuando se hizo el informe, no se nos dio a conocer”, resaltó la apoderada, añadiendo que revocaran el informe porque no era una causal de rechazo.

Sin embargo, esta petición fue negada por la Secretaría porque “dentro del término previsto para el traslado, en el cronograma establecido, el proponente presentó los documentos que consideró pertinentes para subsanar los aspectos técnicos requeridos por el comité evaluador. Lo que da fe que se usó el término previsto para ello, razón por la cual no puede aducirse ahora que se requiere de una oportunidad adicional para que ella lo pueda hacer”.

La no implementación del PAE es una de las razones por las que el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb) pidió que se declarara la emergencia educativa en la ciudad. Propuesta que es evaluada jurídicamente por la Alcaldía y la Secretaría de Educación.

“Proceso paupérrimo”

Para Henry Keep Morales, director de la Intervención Veedora Nacional, en el caso de esta audiencia del proceso de adjudicación del Plan de Alimentación Escolar 2018 le faltó competencia e idoneidad a los profesionales de la entidad contratante de la Alcaldía.

“Como veeduría y con la experiencia que tenemos, Cartagena nos preocupa con la forma como la Alcaldía lleva este proceso, no de una manera garantizada para poder implementar el PAE a los niños beneficiarios de la ciudad, toda vez que ellos lo necesitan”, destacó el veedor.

Además, indicó que le preocupa que por la falta de interés y de sentido de pertenencia, los niños beneficiarios de Cartagena se queden sin alimentación más tiempo y con los recursos allí.