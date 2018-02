Envían a la cárcel a María Quiroz

El juez Octavo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías determinó medida de aseguramiento intramural a María Quiroz, hermana de Wilfran Quiroz y vinculada a la investigación “Castillos de Arena”, que lidera la Fiscalía General de la Nación por la construcción ilegal de 16 edificios en Cartagena.

El juez determinó que Quiroz Ruiz deberá permanecer recluida en una cárcel y desestimó la petición de medida domiciliaria por la condición médica de su hija, quién padece esquizofrenia.

El togado manifestó que otros familiares, en el que se destaca un hermano médico, pueden atender a la joven que se encuentra estable desde octubre de 2017.

En la diligencia que completa tres días, la fiscal 3 especializada Liliana de Jesús Guardo Castaño, expuso ante el juez un voluminoso expediente de pruebas contra la mujer a quien le imputaron los delitos de de fraude procesal, urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso y estafa en la modalidad de masa.

Pese a que María Quiroz no aceptó los cargos, el juez concluyó que había pruebas suficientes para sindicarla de los mismos.

Defensa apela

La defensa de María de las Nieves Quiroz Ruiz ha manifestado su desacuerdo ante la decisión del juez, en la audiencia pública de medidas de aseguramiento.

El abogado de Quiroz Ruiz recurrió al recurso de reposición y apelación manifestando que la mujer tiene a cargo una anciana "que no tiene con qué vivir" por lo que solicita casa por cárcel para su apoderada "María podría hasta vender bolis o comida desde su hogar para mantener a las personas a su cargo", indicó el litigante.

De igual forma afirma que si María Quiroz no entrega los medicamentos a su hija, esta se podría suicidar, porque si bien tiene otros familiares, a la "única que le duelen sus hijos es a la madre", pues los padres- señaló- "abandonan el hogar".

El abogado defensor ha solicitado brazalete de última tecnologia para evitar una fuga.

No obstante, los alegatos del abogado no fueron aceptados por el Juez quién no accedió a reposición y ratificó la detención intramural para María Quiroz.