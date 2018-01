“Esto es injusto con nosotros”: habitantes de edificios en riesgo de desplome

La noticia cayó como un balde de agua fría y las lágrimas no se hicieron esperar. Son 709 las personas en Cartagena que viven en 16 edificios levantados en su mayoría por la Constructora Quiroz que empezaron a evacuar sus propiedades ayer en la noche.

Deudas millonarias con entidades bancarias, sueños frustrados de tener vivienda propia y un empezar gris son el tormento de estas familias, que están obligadas a abandonar sus propiedades luego que se conocieran los resultados de los estudios patológicos y estructurales aplicados por la Universidad de Cartagena en estos edificios, que fueron levantados con licencias de construcción falsas y que según el dictamen incumplen con la norma NSR10 de sismoresistencia.

Fue el mismo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien le pidió al Distrito que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los habitantes de estos inmuebles, por lo que el alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, luego de finalizar el comité extraordinario de Gestión de Riesgo, decretó estado de calamidad pública, lo que le permite tener facultades especiales y extraordinarias según lo contemplado por el Código de Policía para ordenar y evacuar los habitantes.

(Lea aquí: "Si no evacuan voluntariamente hoy, entra la Policía a actuar": Londoño Zurek)

Desalojos

Cuando el reloj marcaba ayer las 9:10 de la noche, los propietarios de apartamentos en el edificio Calipso, ubicado en el Alto Bosque, bajaron uno a uno al lobby de esta propiedad para recibir la mala noticia por parte del Distrito.

Yolanda Wong Baldiris, secretaria del Interior de Cartagena, llegó con una resolución y un decreto en mano y junto a un equipo interdisciplinario de la Alcaldía y uniformados de la Policía Metropolitana para explicarle la situación a los propietarios.

“A través de la Oficina de Gestión del Riesgo iniciamos las solicitudes voluntarias de evacuación. Tengo la obligación de venirles a notificar el desalojo que deben hacer formalmente. Desde mañana tendremos el acompañamiento de la fuerza pública y Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en cada edificio”, le dijo la funcionaria a los propietarios.

Pasaron pocos segundo para que la calma se rompiera y la desesperación invadiera a los afectados.

“¿Cuál va a ser la solución que nos va a dar la Alcaldía? Yo no puedo salir por salir. Yo no tengo para dónde coger. Yo soy madre, cabeza, de familia, tengo dos niños y vivo con mi mamá. No me pienso mover porque tengo los ahorros de toda mi vida. ¿Qué opciones tienen para nosotros? ¿Acaso nosotros cometimos el error? ¿Qué se deja para el descontrol de Control Urbano?”, manifestó una de las propietarias en medio de lágrimas.

Por otro lado, gran parte de las familias empezó a evacuar el edificio.

Con protesta

En el edificio Portal de Los Alpes, la delegación del Distrito fue recibida con pancartas y gritos. (Vea aquí: Video: Residentes de edificios en riesgo de colapso se niegan a desalojar)

“El Distrito es tan culpable como el constructor. Ellos no tienen que vivir esto en carne propia y nunca entenderán todo este sufrimiento. No vamos a salir de aquí. Queremos justicia y que se haga presente el Personero. No somos delincuentes, no le hemos robado a nadie y estamos luchando por nosotros

“¿Dónde está el constructor? ¿Por qué los Quiroz están campantes como si nada pasara?”, dijo una de las dueñas de apartamento.

Albergue

El Distrito instaló en el Coliseo de Combate un albergue para todas las personas que serán evacuadas y no tendrán dónde vivir.

Los procesos de desalojo se continuarán hoy, pero esta vez con el apoyo de la fuerza pública en el caso de que los propietarios no quieran evacuar.