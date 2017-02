Mañana cartageneros se unirán en oración por Jasmín

Siguen las manifestaciones de afecto y solidaridad por Jasmín Álvarez Romero, la joven universitaria que desapareció luego de tomar un taxi en el sector de La Castellana y fue hallada 18 horas después en una zona enmontada del Anillo Vial, con golpes en todo el cuerpo. (Lea: Encuentran a joven que desapareció tras tomar un taxi en Cartagena).

Este viernes a las 6 de la tarde, en la Torre del Reloj, velas blancas se encenderán en su nombre para pedir por su salud, que en la última semana ha mejorado. Hace dos días la estudiante, de 24 años, abrió los ojos, aunque aún no está plenamente consciente, según confirmó su tio Javier Méndez Silva. (Lea: Jasmín, la joven brutalmente golpeada, sigue respondiendo a estímulos).

La cadena de oración fue organizada, a través de redes sociales y la aplicación whatsapp, por colectivos que defienden los derechos de la mujer, amigos y compañeros de universidad.

"Nosotros estaremos presentes en esa convocatoria apoyando. Ya hoy van 11 días de haberla encontrado y sigue este psicópata suelto en Cartagena, que a las autoridades no se les olvide eso. Mañana la víctima puede ser otra niña, y no queremos que eso suceda. Las investigaciones están encaminadas a capturar al responsable, pero estamos en una incertidumbre porque aún no hay resultados", apuntó Méndez.

El evento, que tiene como consignas "los buenos somos más" y "Jasmín estamos contigo", es promovido con los hashtag #YoSoyJasmin y #CadenaDeOracion.

El pasado viernes, una multitudinaria marcha partió desde la Torre del Reloj y recorrió las calles del Centro Histórico hasta llegar a la clínica San José de Torices, donde desde el 22 de enero la joven permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica. (Vea: Fotos: Cartagena gritó #TodosomosJasmín).