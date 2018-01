“No alcanza pa’ una arepa”: Esto dicen cartageneros sobre el aumento del mínimo

En 781.242 pesos quedó establecido el salario mínimo en Colombia. Así quedó decretado desde el pasado 30 de diciembre, el incremento fue del 5.9 por ciento ya que el año pasado estaba en $737.717.

Si dividimos esta cifra entre los 30 días que en promedio tiene un mes, significa que el día sale a 26 mil pesos para un trabajador que devengue este sueldo. El día en el 2016 salía a $24.590, es decir que si lo comparamos con el actual, el aumento por día fue de $1.450, equivalente por ejemplo a una manzana en una tienda de barrio o a una gaseosa tamaño personal.

Pero, ¿qué piensan los cartageneros respecto a este aumento? Las respuestas en general fueron de indignación.

* "No me parece positivo ese aumento, es muy poquito, no alcanza absolutamente para nada”, Enrique Ríos, ciudadano

* "Esos 1.400 diarios no sirven ni para comprar una gaseosa, así la gente no puede aspirar a nada”, Harold Bustos, ciudadano

* "Ese aumento es irrisorio, no alcanza para nada porque aumentó el transporte y la canasta familiar”, Carlos Ortega, ciudadano

* "Yo me gasto más de 10 mil pesos diario en transporte porque vengo de Puerto Rey. Ese aumento es un desastre”, Agustina Carmona, ciudadana

* "No se puede ni comprar una arepa de huevo. Todos los gastos suben y ese aumento no alcanza para nada”, Iván Vegambre, ciudadano

También suben en 2018

Así como el salario mínimo subió, también incrementan algunos productos o servicios, tales como:

* Multas de tránsito, costarán 5.9% más que en el 2017.

* Aporte a pensión de quienes ganan el mínimo.

* Aporte a EPS de quienes ganan el mínimo.

* Subsidios de vivienda

* Servicios de grúas y patios.

Aumentó el auxilio

Además del salario, también se decretó un aumento para el auxilio de transporte, que es del 6.1%. “Esto beneficiará a más de 2.5 millones de trabajadores y pensionados que devengan el mínimo”, señaló el presidente Santos.

Con este incremento, el auxilio de transporte pasa de $83.140 a $88.211, es decir, 5 mil pesos mensuales, con lo que solo alcanza para un día de ida y regreso en Transcaribe.