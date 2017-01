Pacientes de Cafesalud siguen a la deriva

Para definir la red de servicios de los 58 mil pacientes que tiene Cafesalud en Cartagena, pero sobre todo para garantizar la atención médica de cuatro pacientes de alto costo, cuyo estado es crítico, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) le hizo un “llamado humanitario” a las directivas de esa EPS el pasado 27 de diciembre. Lea aquí (Dadis hace llamado humanitario a directivas de Cafesalud)

A la fecha, “la respuesta no ha sido positiva”, dijo Adriana Meza Yepes, directora del Dadis, añadiendo que “no se han comunicado con nosotros”.

Contó qué ha pasado con los dos casos más urgentes. “A los papás de Camilo Andrés Rincón González (13 años) les devolvieron los papeles donde se solicitaba el exoma clínico que requiere para su trasplante de intestino, porque estaban mal diligenciados”.

Meza Yepes puntualizó que “se hizo la gestión, el Hospital Pablo Tobón Uribe (donde está internado desde finales de octubre en Medellín), los volvió a diligenciar y se enviaron nuevamente, pero hasta el momento no le han autorizado el estudio, que es lo que nos va a definir cuál es el plan de manejo”.

De Donoban Bohórquez Pérez (14 años), que tiene un osteosarcoma en el fémur distal derecho, la directora del Dadis manifestó que “la gerente encargada de Cafesalud en Cartagena se comprometió a que hoy (ayer) hacían el pago anticipado para hacerle el implante de fémur. Estamos a la espera”.

La madre de Donoban, Luz Mary Pérez, aseguró en la tarde de ayer que “por lo visto toca esperar al martes para el anticipo. Mi mayor angustia es que la Clínica Blas de Lezo (única IPS con banco de huesos en la ciudad) no me recibe ni siquiera los documentos del niño hasta que no se vea reflejado el pago por anticipo, porque Cafesalud es muy mal pagador”.

Anotó que “en este momento estamos hospitalizados en Casa del Niño, el tumor no ha dejado de crecer y la inoportunidad de la cirugía está causando el riesgo de que pierda la extremidad o se genere metástasis a otros órganos”.

REMITIDOS A SUPERSALUD

La directora del Dadis informó que apenas hizo el “llamado humanitario” a Cafesalud, “la Superintendencia se comunicó con nosotros. Ellos han estado trabajando y haciendo seguimiento a los casos, pero no ha habido respuesta”.

Agregó que “estas primeras dos semanas del año son complicadas administrativamente, pero la semana entrante volveremos a comunicarnos con las directivas de Cafesalud. Mientras seguimos haciendo seguimiento a los casos. Tenemos personas destinadas exclusivamente para eso”.