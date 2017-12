Periodistas cartageneros alistan plantón para rechazar amenazas

Los Periodistas Asociados de Bolívar alistan un plantón para el miércoles 27 de diciembre como protesta a la amenazas de muerte que recibió el comunicador Carlos Figueroa, director del portal de noticias Ideas Políticas, por parte del ex esposo de la concejal Angélica Hodeg, detenida hoy por presuntas irregularidades en la elección de la contralora Nubia Fontalvo.

Carlos Figueroa en entrevista con ElUniversal.com.co denunció que el pasado sábado mientras departía en un establecimiento nocturno de la ciudad fue increpado por dos hombres, a quienes identifica como Raúl Fernández y Oscar Echeverry; este último fue presentado como marido de la concejal Hodeg.

“Este señor (Raúl Fernandez) me presenta a este señor Oscar Echeverry; Me dice éste es el marido de Angélica Hogde, dile ahora que él está aquí la… (palabras vulgares) que tú hablas en los audios y el señor Oscar Echeverry me dice ¿ah, tu eres el que hablas de mi mujer?. Me ofreció tres tiros, a lo que yo le respondí: si vas a disparar dispara y me matas aquí".

Figueroa, quien ya realizó las denuncias respectivas, sostuvo que el hombre se levantó la camisa y notó que guardaba entre su pantalón lo que parecía una cacha de revolver. “Yo opté por salir del lugar. Incluso a mis acompañantes les ofrecieron botellazos. Si me hubiese quedado, la situación pasa a mayores”, contó.

La organización periodistica exige a las autoridades que se instauren acciones contundentes en aras de salvaguardar la integridad de los periodistas de la ciudad.

“Como asociación de periodistas envíamos el caso a la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, y le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, investigar y sancionar a los responsables y a la Unidad Nacional de Protección iniciar la ruta para brindar medidas de seguridad”, indicó Dereck Álvarez, presidente de Periodistas Asociados de Bolívar.

“Lo lamentable del caso es que todavía no hay un fallo del juicio que se lleva a cabo contra la concejal Hodeg, y si eso está pasando en este momento en el que todavía la investigación sigue su curso. ¿Qué se espera mañana si la concejala llega a ser condenada? ¿Qué va a a pasar con los medios de comunicación que informan sobre el tema? Este es un mensaje para la prensa local de que no podemos hablar y eso es sumamente grave”, expresó Paola Pianeta, integrante de la Asociación de Periodistas de Bolívar.

El plantón tendrá lugar en la Plaza de la Paz a partir de las 7:00 de la mañana. La invitación es para que la ciudadanía también se sume a esta voz de rechazo.

Familiares de Angélica Hodeg

El padre de la concejal, Lorenzo Hodeg, manifestó su rotundo rechazo a las presuntas agresiones y amenazas al periodista Carlos Figueroa. Además le brindó su apoyo y colaboración en todo lo relacionado con este tema.

En un audio, el comunicador aclaró que la concejal Angélica Hodeg no tiene nada que ver con los presuntos hechos, puesto que ella está separada legalmente hace dos años de este y actualmente no tiene ninguna relacion personal y familiar con él.