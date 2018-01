Propietarios de edificios en riesgo de desplome se niegan a evacuar

Desesperación, tristeza y angustia embargan hoy a los propietarios de los 16 edificios levantados por la Constructora Quiroz que deben ser evacuados de manera inmediata tras los resultados de un estudio técnico liderado por la Universidad de Cartagena que revela que dichas edificaciones se encuentran en inminente riesgo de sufrir un desplome.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió ayer un oficio al alcalde (e) Sergio Londoño donde le notificaba los nombres de cada uno de los edificios y le solicitaba “tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de cada uno de los residentes de esos inmuebles”.

Londoño Zurek decretó la calamidad pública y ordenó el desalojo de los 709 habitantes en un término de cuatro días, hecho que generó rechazo e indignación entre las familias que habitan estos edificios. (Lea:“La medida es evacuar lo más pronto posible”: Alcalde (e) de Cartagena)

Erick Mora, ingeniero industrial y propietario de un apartamento en el edificio Villa May calificó de “abrupta” la orden de evacuación emitida por el Distrito.

“Nuestros predios no presentan alguna irregularidad física que nos indique que tenemos un riesgo inminente. Considero que se deben tomar medidas de precaución pero no de la forma abrupta como el Distrito quiere desplazarnos de nuestros predios”.

Mora asegura que no están dispuestos a evacuar si la Administración Distrital no les garantiza las mismas condiciones en las que habitan.

“Hemos decidido que no vamos a evacuar siempre y cuando el Distrito nos brinde las garantías y nos de una solución a nuestro problema. Nosotros no somos desplazados, exigimos una vida digna y no queremos ser vulnerados y atropellados”.

(Le puede interesar:Paso a paso: el triste recorrido hasta la evacuación de edificios de los Quiroz)

Los residentes de los nueve apartamentos del edificio Villa May están dispuestos a realizar nuevos estudios que corroboren lo investigado por la Universidad de Cartagena.

Armando Viloria, propietario de un apartamento en Portales de Caracoles reiteró su negativa a abandonar el predio.

Sobre la audiencia

La audiencia de “medidas de protección” fue convocada para las 9:00 de la mañana de este viernes. No obstante, el caos y la desesperación se hizo notoria a las afueras del complejo Judicial Benkos Biohó, en el centro de la ciudad. (Lea:Indignación por desalojo de las 108 familias que "creyeron" en los Quiroz)

Las familias citadas exigían respeto a las autoridades toda vez que la sala escogida para el proceso judicial solo permitía un aforo de 30 personas.

“Nos convocan para que participemos de una audiencia a todos los 16 edificios, somos más de 100 personas las afectadas y resulta que no podemos entrar porque la sala solo permite el ingreso de 30 personas, hasta en eso se burlan de nosotros y demuestran la irresponsabilidad que hay en torno a este tema”, indicó Roberto Villadiego, propietario en Portales de Los Alpes.

Solo algunos de los representantes de las familias residentes en los edificios ilegales ingresaron a la audiencia que es presidida por la juez Yuris Ponce, Juez Tercera Penal con Función de Control de Garantías.

¿Qué dice el Distrito?

En entrevista con ElUniversal.com.co el alcalde (e) Sergio Londoño Zurek explicó que su decisión está sujeta a lo que ordena la ley.

"Desde el 30 de diciembre que conocimos el estudio, hemos trabajado con un equipo interdisciplinar de la Alcaldía, con la Universidad de Cartagena, con los propietarios de los edificios (...) y entonces se me pide que tome las medidas necesarias para proteger la vida y propiedad de estas personas y eso fue lo que hice", indicó Londoño.

El mandatario fue enfático en que el albergue destinado en el Coliseo de Combate estará habilitado para las personas que quieran hacer uso de este.

"Todos somos víctimas en este proceso. Fueron unos contructores que hicieron todo mal y que hoy nos tienen sufriendo a todos los cartageneros", sostuvo.

(Lea: Las opciones del Distrito para los residentes de los edificios)

Londoño fue enfático en que la corrupción de la ciudad es "histórica" y que en su calidad de alcalde encargado está presto en solucionar los problemas de la ciudad. "En seis meses no vamos a superar los problemas históricos que tenemos. Necesitamos preguntarnos como ciudadanos por quién votamos y a quién elegimos".

Vea la entrevista completa del alcalde (e) Sergio Londoño