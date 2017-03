Sancionan a taxista que se negó a llevar a mujer a punto de dar a luz

El insólito caso se registró a las afueras del Centro Comercial San Felipe, en el Pie del Cerro. La mujer se encontraba con su esposo cuando este detuvo angustiado el taxi, diciéndole al conductor "mi mujer está a punto de dar a luz".

Sin embargo, la desesperación que manifestó el hombre no fue suficiente para que el taxista accediera a llevarlos a un centro asistencial.

El hombre, indignado, persiguió en una motocicleta al conductor hasta una calle del barrio Torices, quedando todo grabado en video. En la escena, se escucha que, con voz entrecortada, le dice al taxista "mi mujer va a parir y me la negaste, me dijiste que no me la ibas a llevar porque para allá no ibas a hacer el servicio, que buscara otro taxi".

"No puedo, para allá no puedo. Llama a la Policía si quieres. Grabe lo que usted quiera", contesta el taxista, como retando al usuario.

El conductor del taxi de placas TES 164, fue denunciado y ahora, según el Datt, deberá pagar una sanción de un millón 700 mil pesos aproximadamente por negarse a prestar el servicio (1 salario mínimo y medio) y no portar la planilla de tarifas (medio salario).

Entre tanto, se desconoce la suerte que corrió la mujer, pero se cree que finalmente abordó otro vehículo para llegar a un hospital y finalmente traer al mundo a su bebé.