Sindicato de Electricaribe teme por suerte de trabajadores y pensionados

Más de mil trabajadores y pensionados podrían quedar a su suerte cuando llegue la nueva empresa que asumirá el manejo de la energía eléctrica en la Región Caribe. Así lo dio a conocer Hernán Rangel López, presidente del “Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia” (Sintraelecol), seccional Cartagena. (Lea aquí: Instalan mesa de concertación laboral de Electricaribe)

El directivo explicó que en lo que va corrido del proceso de liquidación de la empresa Electricaribe, no se ha tenido en cuenta el recurso humano.

“Es decir --añadió--, no se ha contemplado la Sustitución Patronal, una escritura pública de la cual hacen parte los trabajadores activos, que somos 1.543; y los pensionados, que suman 3.103”.

Al respecto, según Rangel López, su gremio extendió un derecho de petición ante la Superintendencia de Servicios Públicos, despacho que propuso flexibilizar los derechos de los trabajadores, en cuanto a contratos, para que el nuevo operador los tenga en cuenta.

Sin embargo, Rangel expresó que Electricaribe tiene 10 años de atraso en cuanto a infraestructura eléctrica, lo que significa que al nuevo operador le tocaría invertir 4,5 billones de pesos, “y ese compromiso no le permitiría ocuparse del pasivo laboral y pensional”.

Cabe recordar que en marzo pasado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de Electricaribe “debido a que no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requiere”, comunicó en su momento el ente en cuestió,.

Rangel continuó explicando que, en estos momentos, Electricaribe está sobreviviendo con el flujo de caja, debido a que cuando se retiraron los inversionistas, encabezados por Gas Natural Fenosa, dejaron unas acreencias vencidas, que quedaron detenidas cuando se hizo la intervención de la Superintendencia en noviembre del año pasado.

“Pero a estas alturas --resaltó-- el Estado no ha invertido ni un peso en la infraestructura de Electricaribe, lo que significa que cuando comience el invierno habrá un apagón técnico, porque ya no hay líneas de alta tensión en cobre sino en aluminio, lo que no garantiza la prestación del servicio, como lo mandan los cánones internacionales”.

El agremiado aseguró que todas esas falencias ya habían sido anunciadas públicamente por el sindicato, lo mismo que la intervención que se hizo efectiva en noviembre, “pero lo que hizo la empresa fue despedirnos a mí y al directivo Julio Vergara, dizque porque estábamos difamándola y porque supuestamente allí no estaba pasando nada de lo que nosotros decíamos”.

Rangel anunció que en esta semana el sindicato programará unos movimientos públicos, mediante los cuales convocarán “a los medios de comunicación para que la Región Caribe se enteré de cuál es la verdadera situación interna de Electricaribe”, indicó.

El Universal intentó dialogar con las directivas de Electricaribe, pero estas nunca respondieron.