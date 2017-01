Taxistas comienzan cacería de conductores de Uber

Que le cierren el paso al conducir por la ciudad o que choquen su vehículo, es a lo que se exponen los conductores de Uber por estos días o a quienes los taxistas consideren como tal, pues este gremio organizó un bloque de búsqueda para “coadyuvar a controlar” el servicio de transporte en carros particulares, que aún no está regulado en el país. (Lea aquí: Taxistas agreden a concejal de Turbaco tras confundirlo con conductor de Uber)

Uno de los primeros afectados con la iniciativa fue Miguel Jiménez, propietario de un Renault Logan, quien contó que “iba del Caribe Plaza hacia Crespo cuando noté que unos 10 taxis me seguían, pude evadirlos pero llegando a Daniel Lemaitre me cerraron entre dos. No sé porqué lo hicieron, yo iba solo”.

Frente a esto, el taxista Oswaldo Orozco presentó una serie de fotografías del vehículo mientras recogía a un hombre en el aeropuerto y que, según argumentó, demuestran que Jiménez sí estaba prestando el servicio de transporte a través de la plataforma Uber.

“Somos colaboradores de las autoridades, no usamos la violencia ni hacemos nada por fuera de lo normal. Debemos aclarar que el problema no es con los usuarios sino con el servicio de Uber que no es legal y no hay una competencia sana”, explicó Jiménez.

Son unos 200 taxistas quienes están dedicados a hacer seguimiento a los vehículos particulares para determinar cuáles están al servicio de Uber para ponerlos en evidencia ante los agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), de acuerdo con lo indicado por Félix Barrios, secretario de derechos humanos del Sindicato de Taxistas de Cartagena. “Estamos indignados por la proliferación de Uber en la ciudad, por lo que estamos decididos a demostrarle las pruebas frente a las autoridades para que puedan realizar las respectivas inmovilizaciones, porque siempre nos dicen que tienen que cogerlos en flagrancia pero no hay voluntad de hacer el seguimiento como en otras ciudades del país (...) el Alcalde y el Director del DATT se han hecho los de la vista gorda a pesar de que existen resoluciones nacionales que piden la sanción de quienes presten este servicio”, afirmó.

El secretario del sindicato de taxistas recalcó que no pretenden usar la violencia, dañar los vehículos ni agredir a los conductores y que solo buscan que se cumpla la ley.

“Somos conscientes del mal servicio”

En medio de la ofensiva contra Uber, los taxistas reconocieron que la acogida de la plataforma de carros particulares en la ciudad se debe, en gran medida, a la deficiencia en el servicio de taxis.

“Tenemos claro que esta problemática proviene de nosotros mismos, pero queremos defender la ‘mancha amarilla’ y hacer campañas de sensibilización que permita difundir nuestros buenos actos y crear un sistema a través del cual los ciudadanos puedan denunciar a los compañeros que no presten un buen servicio”, señaló Oswaldo Orozco.

Por su parte, Félix Barrios dijo que “debemos demostrar la calidad de nuestro servicio, nos tenemos que comprometer, pero el Alcalde también debe comprometerse con nuestro gremio”.

El alcalde Manolo Duque aclaró que no se permitirán acciones violentas para solucionar este conflicto: “Cada día es más difícil controlar a Uber, pero estamos abiertos a trabajar y tratar de controlar esta situación. Los taxistas no pueden tomar la justicia por su propia mano, aquí estoy yo dispuesto a dialogar y tratar de buscar soluciones”.

Este medio consultó al DATT sobre este caso y la cifra de vehículos penalizados por prestar el servicio de transporte sin autorización, pero al cierre de esta edición, la entidad no dio respuesta.

Cartageneros defienden a Uber

El Universal hizo un sondeo a través de su pagina de Facebook, para preguntarle a los cartageneros qué opinan sobre la iniciativa de los taxistas y en tres horas la publicación alcanzó más de mil comentarios y fue compartida cerca de 500 veces. A continuación algunas de las declaraciones de los usuarios de la red social.

Aixa Margarita Puello: “Deberían hacer un bloque de búsqueda para atrapar a los taxistas ladrones, groseros y vulgares”.

Oswaldo Herrera Hernández: “Me quedo con Uber y si vienen con agresiones defiendo al conductor hasta el final, ustedes verán. No vamos aceptar intimidaciones”.

Mayerly Varón: “En vez de estar persiguiendo a los conductores de Uber, deberían prestar un mejor servicio. Ellos mismos son los causantes de que muchos usuarios decidan buscar mejores alternativas de transporte”.