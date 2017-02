Usuarios de Comfamiliar siguen esperando atención bajo el sol

La mejora de las condiciones de espera y atención en la sede de Comfamiliar EPS, en el barrio Pie de la Popa, prometida a los usuarios y anunciada por este medio desde el año 2015, sigue sin cumplirse. Lea aquí (Usuarios de Comfamiliar exigen mejor atención)

Prueba de ello es que en la mañana de ayer, muchos de los afiliados a la entidad prestadora de salud volvieron a sublevarse y denunciaron además demoras en la atención, en las autorizaciones para medicamentos, citas médicas y tratamientos.

“Me sacaron un riñón y el otro ya tiene un quiste de 25 por 25 milímetros, o sea, ya está fallando. Aún así me pusieron la cita para el 17 de agosto, pero ahora mismo estoy necesitando unos exámenes, vine para que me lo autorizaran antes de ayer (lunes) y en todo el día no me resolvieron. Hoy llegué desde las 6 de la mañana, llegó el mediodía y no me han atendido”, dijo Arnolfo Caro, quien llegó desde Villanueva (Bolívar) en busca de atención médica.

“Realmente uno cree que esa empresa de salud le va a resolver el problema y resulta que lo está es empeorando -resaltó-. En lugar de tener carros parqueados (afuera de la sede), ya que hay una cantidad de usuarios hacinados, deberían de instalar unas carpas con sillas para que el usuario se sienta más satisfecho. Además que el vigilante esté pendiente porque se han presentado atracos en esa puerta”.

Abraham Martínez Romero, otro usuario de la EPS, manifestó que “soy diabético y vine a buscar una orden para un análisis que me mandaron. Estoy aquí desde las 7 de la mañana, aguantando sol, y todavía no he entrado. Ya son las 12 del mediodía”.

Advirtió que “no puedo andar mucho tiempo de pie porque me duelen los riñones. ¿Cómo es posible que tenga que estar aguantando tanto aquí? No hay prioridad para el adulto mayor, ni para nadie. Todo el mundo tiene que hacer la fila y no se puede reclamar porque de la puerta no dejan pasar”.

Luz Marina Lozano Rodríguez, otra de las afectadas, reprochó las condiciones de espera. “Me dan rabia las injusticias. Los pacientes tenemos que esperar bajo sol y agua, que gracias a Dios no ha llovido en estos días, y cuando reclamamos por la demora nos tiran la puerta encima”.

Precisó que “sufro de azúcar y tengo cuatro meses esperando que me entreguen los medicamentos. No me dan el glucómetro ni las tirillas porque supuestamente no hay. Para las citas médicas es lo mismo”.

PROMETE MEJORES CONDICIONES

Por las quejas expuestas, la EPS informó a este medio que tiene “aprobado y en proceso de adjudicación, la reestructuración de una mega sede para atención al usuario en el Pie de la Popa, con capacidad para atender 500 afiliados al día en las mejores condiciones de espera de la ciudad”.

Pero antes, “teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los usuarios dispondremos un plan de choque para atención en las sedes de las IPS de Comfamiliar ubicadas en Torices, El Pozón, La Boquilla y Bayunca”.

Comfamiliar aseguró que cumple con los tiempos normativos para expedir autorizaciones, pese a que el inicio de año implica renovación de contratos con prestadores de servicios de salud y proveedores de medicamentos y dispositivos médicos. Una vez se normalice ese proceso, a finales de este mes, los trámites requeridos por los usuarios serían mucho más ágiles.

Añadió que tiene dos sedes dispuestas en el Pie de la Popa exclusivamente para atender a los usuarios, “toda vez que las áreas administrativas fueron trasladadas a las oficinas del Centro”.

El horario de atención es de 7 a. m. a 3 p. m. de lunes a sábado, y los pacientes son atendidos por orden de llegada, pero el mencionado punto estaría recibiendo una mayor cantidad porque los puntos de atención satelitales están en mantenimiento.