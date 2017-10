Vecinos de La Troncal bloquean Transversal 54 por cerramiento de parque

Los vecinos de La Troncal continúan su protesta tras presenciar el sellamiento que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) realizaron este miércoles al parque de esta comunidad que hoy reclama un ciudadano español como propio. (Lea:Vecinos de La Troncal y Buenos Aires se enfrentan al Esmad en defensa del parque)

Con llantas, piedras y palos los residentes se tomaron un tramo de la Transversal 54 para exigir al Distrito que no se entregue el terreno al particular. Aseguran que el espacio donde funciona la zona de recreación les pertenece desde hace más de 30 años.

Desde las 4:30 de la madrugada, los moradores de los barrios Buenos Aires y La Troncal se enfrentaron a miembros de la Policia y el ESMAD mientras sellaban el predio donde funciona el parque de la comunidad y que según las autoridades, compró un ciudadano español presuntamente por $75 millones, en un remate bancario.

“Nosotros no vamos a permitir esto porque no es la primera arbitrariedad que cometen contra nuestra comunidad. Hace dos años dijeron que no iban a quitar el colegio y sin embargo, lo quitaron y tienen a muchos niños estudiando en un garaje en Los Calamares. Estamos cansados de tantos robos”, expresa airada Ana Torres, residente en Buenos Aires.

El parque permanece cercado por vallas de seguridad mientras que otro grupo de uniformados se dirige a la zona para controlar la situación con los manifestantes. Hay Vehículos represados a lado y lado de la vía.

PERSONERÍA SE PRONUNCIA

La Personería de Cartagena ordenó suspender la diligencia del cierre del predio en el barrio La Troncal.

Carlos Quintana, personero Delegado para Asuntos Policivos, señaló que las condiciones no estaban dadas para adelantar el procedimiento, sin embargo, miembros de la Policía Metropolitana decidieron continuar con el procedimiento.

El funcionario afirmó que la situación dejó “al desnudo un presunto caso de negligencia administrativa ya que un predio cedido al distrito, no fue registrado debidamente y hoy pasa a manos de particulares”.

De igual forma explicó que la Personería enviará un Oficio de Función Preventiva a la administración distrital, lo que podría originar la apertura de un proceso disciplinario.