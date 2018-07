La carta de renuncia de Uribe no llegó al Senado

El Senado de la República se quedó esperando este miércoles la carta de renuncia del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien tan solo se pronunció en una amplia declaración pública de 18 puntos sobre su situación judicial. Y aunque la dimisión llegue en lo que queda de la semana, solo se podrá discutir hasta el próximo martes cuando se reúna de nuevo la plenaria del Senado.

Y serían diversas las razones por las cuales la renuncia no llegó al Congreso. La primera sería una razón de salud, porque el exmandatario goza de una licencia médica por un mes, esto porque tiene una costilla fracturada por un accidente al caer de una yegua en su finca en Rionegro, Antioquia.

La segunda razón sería que al interior de su partido le insisten en que se quede en su curul de senador, porque su orientación será clave, más porque el gobierno de Iván Duque apenas arrancará el 7 de agosto.

Una tercera razón sería la estrategia política con la que se está enfrentando la controversia que el anuncio del martes generó. Tal vez por esta razón, a los pocos minutos de levantada la sesión en el Senado, Uribe emitió la nueva comunicación en donde se refirió al llamado de la Corte Suprema.

En su pronunciamiento de 18 puntos, Uribe Vélez hace una explicación judicial de lo que él considera ha sido todo este proceso, en donde sostiene que irá a la Corte Suprema a ampliar estas pruebas que tiene sobre lo que califica un montaje contra él y otros miembros de su partido.

Sostiene que cuando se notificó en la Corte Suprema sobre la compulsa de copias por manipulación de testigos, pidió a ciudadanos que le informaran sobre casos que conocieran de manipulación de testigos en su contra.

“Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juan Carlos Sierra (El Tuso) que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe, envié carta a la Corte para que lo escucharan. También a él le he solicitado esa declaración a través de quienes me trajeron la información y de un abogado”, sostiene en uno de los puntos de su comunicado.

Sobre la Indagatoria 1 pic.twitter.com/wGczDfsLUN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 25 de julio de 2018

Uribe expresa además la forma como él fue informado sobre una información falsa en su contra. “Estaba yo en plena campaña en Pacho, Cundinamarca, se me acercó el señor Hamilton Mosquera, se presentó como desmovilizado, me expresó que quería transmitirme una información sobre personas que le hicieron ofertas para acusarme, lo mandé subir al vehículo y en presencia del conductor y del Coronel Gustavo Rodríguez, mi jefe de seguridad, me narró los hechos, mi única respuesta fue pedirle que declarara ante la Corte Suprema. De inmediato procedí a informar a la Corte y posteriormente mi abogado contactó al señor Hamilton”.

Al respecto dice que “los declarantes Elmo José Mármol, Jiovanny Alberto Cadavid y Máximo Cuesta Valencia, fueron contactados por mi abogado a raíz de una información de la doctora Ángela López a uno de mis asesores”.

El expresidente indicó además que “la señora Vicky Jaramillo me dijo que el testigo Juán Guillermo Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en mi contra, que ella lo supo por intermedio de Ricardo Williamson, cuñado del recluso Enríque Pardo. Dije a Vicky que le comunicara al abogado quien procedió a contactar al señor Monsalve. Me contó que le solicitó asesoría jurídica y seguridad, a lo cual reaccioné con la indicación de que lo hiciera públicamente y ante la Corte”.

El expresidente sostiene también que “el señor Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa, entre ellos a los doctores Jaime Lombana, Ernesto Macías, Paloma Valencia, a un diputado del Huila y a Álvaro Hernán Prada. Los doctores Ernesto Macías, Paloma Valencia y un diputado del Huila tampoco cayeron en la trampa”.

Por último, Uribe Vélez dice en su declaración pública que “me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión, y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal. Y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos”.

HABLA MACÍAS

Al caer la tarde y tras levantarse la plenaria, el presidente del Senado, Ernesto Macías, señaló que la misiva no llegó y que es lógico porque el exmandatario tiene unos días aún para hacerlo.

“Nuestra bancada le ha pedido al expresidente Uribe que reconsidere su decisión anunciada ayer, nos reunimos hoy en bancada y hay inquietud en ese sentido, insistiendo en que no debe renunciar”, sostuvo Macías, quien reiteró que la incapacidad médica va hasta el 3 de agosto y resaltó que asistió a posesionarse el pasado viernes, lo cual le generó nuevas dolencias de salud.

Macías además considera que si renuncia Uribe, no sólo le hará falta a la bancada del Centro Democrático, sino a toda la corporación. “Ha sido un senador que participa en todos los proyectos, en los debates de control político, es una persona que le hace falta al Congreso. Démosle tiempo al tiempo”, indicó.

QUE NO SE VAYA

Pero no sólo hubo voces desde el uribismo para que el expresidente no se vaya del Senado, sino que también se dieron en la oposición. Muy temprano el senador Gustavo Petro sostuvo que “me junto al Centro Democrático y le solicito a Álvaro Uribe no renunciar al Senado y respetar la Corte Suprema de Justicia. Le solicito al Senado no aceptar la renuncia del senador Uribe. El que nada hace nada teme, el que la hace la paga”.

Por su parte, el senador de la Farc Pablo Catatumbo le pidió a Uribe que se someta mejor a la Justicia Especial de Paz, JEP. En un mensaje de Twitter dirigido a Uribe le dice que “ya estamos en nuestra segunda plenaria del Senado: un espacio de debate político que se enriquece de la diversidad de posiciones. Aquí su voz es necesaria senador Álvaro Uribe; y si se trata de aportar justicia, verdad a las víctimas y reconciliación, la JEP es el escenario”.

Frente a esa propuesta de las Farc, el presidente Macías sostuvo: “Dios mío, si se hubieran sometido a la justicia, criminales de lesa humanidad”.