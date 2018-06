Andrea Márceles gana premio en Nueva York

La artista colomboamericana Andrea Marceles fue seleccionada entre más de mil artistas que se postularon a la convocatoria de Art Tour International de la ciudad de Nueva York para participar en el salón internacional auspiciado por esta prestigiosa organización artística que se exhibe en Rio Gallery Space de Manhattan desde el 28 de abril, 2018. Además de su derecho a participar entre un grupo de 60 artistas de todo el mundo, fue galardonada con la escultura Ángel de la Paz.

El arte ha sido siempre una parte integral en la vida de Andrea Marceles, creció en un hogar conformado por su madre Nubia Medina, pintora y escultora, y Eduardo Márceles Daconte, escritor e investigador cultural. Su obra explora temas sobre feminismo, feminidad y sexualidad, una reflexión en constante cambio sobre ser mujer en una sociedad en la que comúnmente la mujer es considerada un objeto para satisfacer apetitos sexuales. Su entorno ha formado la manera como se percibe ella y las mujeres de su mundo. De cierto modo, su obra es autobiográfica, usando su cuerpo como punto de partida.

A través de técnicas mixtas, representa los genitales femeninos y otras imágenes que simbolizan la objetificación de la mujer como un proyecto en curso y un tema sobre cómo se les retrata cultural, religiosa y socialmente. Usando telas, recortes de revistas y una variedad de materiales, construye y ensambla imágenes íntimas y representaciones de sí misma y de otras mujeres. En sus obras alude a los estereotipos de género, concentrándose en composiciones complejas de cómo se percibe la mujer en las diferentes culturas del mundo.

Andrea Marceles nació en 1989 en la ciudad de Nueva York y se crió entre el Lower East Side de Manhattan y Barranquilla, Colombia. Es licenciada en artes visuales con una especialización en historia del arte de Hunter College, NY. Ha sido invitada a exponer en galerías de arte de la ciudad de Nueva York y en Colombia.

Feminismo y sexualidad en la obra de Andrea Márceles

Yadira Román*

Utilizando técnicas mixtas, pintura y collage, Andrea Marceles crea obras que expresan una temática centrada alrededor del feminismo y la sexualidad femenina, arrojando luz sobre la sociedad y eligiéndola para representar a la comunidad femenina. End of Silence y First Kiss son ejemplos de este interés, con un fondo de collage detallado con múltiples fotografías y bocetos que mezclan y forman no solo notas conceptuales, sino también un rico patrón que se convierte en la base de estas piezas.

Andrea utiliza una coloración más audaz y una colocación centralizada en la composición, convirtiéndose así en su principal característica visual. Palabras como "La verdad" escritas al revés, inician una conversación con su audiencia, una representación simbólica de la experiencia humana en tiempos de opresión. Su serie Pretty Woman, son ensamblajes casi monocromáticos que representan un solo punto focal: una piedra amatista envuelta en seda, que evoca alusiones eróticas. Piezas delicadas como estas magnifican la belleza y el poder enraizados en las mujeres y su naturaleza física.

* Yadira Román, crítica de arte, texto traducido del inglés de Art Tour International Magazine de Nueva York.