Viene la fiesta de las palabras y las ideas

Hay Festival Cartagena es el delirio de las palabras, las ideas y la conversación ecléctica. Allí todo cabe: desde el debate crucial de los inmigrantes y la mentalidad amurallada de las políticas ortodoxas, el periodismo que denuncia verdades que pueden tumbar a un presidente, hasta el secreto para integrar en un plato los sabores de un país como Colombia.

La fiesta empezará el 26 de enero, con una conversación con el músico Yuri Buenaventura, tal vez la mejor voz colombiana de la salsa contemporánea, capaz de componer en francés y español, y devolvernos la gracia rítmica de Benny Moré y Joe Arroyo.

El conversatorio se convierte en la noche en un concierto en la explanada del Centro de Convenciones. El Premio Nobel Mario Vargas Llosa, que era uno de los invitados a Cartagena, se excusó diciendo que a sus 80 años, luego de su participación en la Feria del Libro de Guadalajara, había quedado agotado. Vargas Llosa es víctima de su propio invento: él ahora es parte de la sociedad del espectáculo que tanto criticó en uno de sus libros.

Uno de los conversatorios interesantes previstos en Hay Festival, tiene que ver con el libro Mujeres que dicen verdades, de Alejandra de Vengoechea, editado por Juan David Correa. Un libro de entrevistas a seis periodistas colombianas: Olga Behar, María Elvira Samper, Patricia Lara, Salud Hernández, Silvia María Hoyos y Juanita León. La sola historia de Olga Behar me dejó sin palabras: la abuela de Olga, una judía alemana, le leyó el tarot a Hitler, cuando aún no era el personaje atroz que conocería la historia.

Y vio en el tarot la espantosa historia de Hitler y de la amenaza inminente a los judíos. Al salir de su lectura, la abuela de Olga llamó a toda su familia y les dijo: “Huyamos que ocurrirá algo terrible a los judíos”. Y en su clarividencia, aparecían dos países de los cuales no tenía la menor noticia: Ecuador y Colombia.

Y Colombia aparecía como tierra de gente buena. Y la familia huyó creyendo a ciegas en la clarividente de la familia. Se establecieron en Palmira, Valle. Esa es una de las historias de Olga Begar, la aguerrida periodista colombiana. Súper recomendado.

La presencia en Cartagena de la poeta y ensayista Joumana Haddad, de Beirut, es un soplo de belleza y sabiduría. Dice que ha viajado por todo el mundo y la ciudad que la seduce para vivir es Cartagena de Indias.

Los novelistas colombianos Santiago Gamboa y Juan Gabriel Vásquez, comparten sus nuevas novelas en Cartagena. Santiago con Volver al oscuro valle, y Juan Gabriel Vásquez, quien publicó en 2015 su novela La forma de las ruinas.

El poeta, ensayista y novelista William Ospina trae un nuevo libro: Parar en seco, un clamor sobre el planeta que destruimos: “Una mirada meramente utilitaria sobre la naturaleza que no sea capaz de ver lo que la poesía vio siempre en ella no sólo es incapaz de advertir esa interdependencia: tiene la determinación de no advertirla.

Porque una mirada amplia y humana, al oponerse a los esquemas de rentabilidad y de rendimiento”.

Hay Festival sostiene en cada versión una programación dirigida a niños, bibliotecas públicas y comunitarias, y a los jóvenes estudiantes universitarios Cartagena. El éxito del evento consiste en propiciar el gozo de la conversación sobre las diversas formas de la creación, el pensamiento y los grandes debates políticos, científicos y filosóficos, incluyendo la gastronomía, el cine, la música, erntre otros.

La presencia de neurocientíficos en Hay Festival es una oportunidad para reflexionar en la perplejidad del poeta Rómulo Bustos; en cuál de los dos hemisferios persiste Dios en su deseo de ser soñado.

Participantes

Hay Festival presenta a Cartagena invitados de distintas disciplinas: periodistas, novelistas, filósofos, neurocientíficos. Entre otros: César Aira, Simon Sebag Montefiore, Andrea Wulf, Hisham Matar, Phil Manzanera, Fernando Aramburu, Joël Dicker, Henry Marsh, James Rhodes, Leonardo Padura, Daniel Samper Pizano, Laura Restrepo, Maylis de Kerangal, Ana María Machado, Leonor Espinosa, Elvira Samper, Juanita León, Horacio Bermúdez, Enrique Serrano, Jaime Abello, Héctor Abad Faciolince, Fatima Bhutto, Giuseppe Caputo, Renato Cisneros, Marianne Ponsford y Carmen Aristegui. Hay Festival Cartagena 2017 es la fiesta más grande de las letras y las ideas: se inicia el 26 y culmina el 29 de enero. Cerca de un centenar de eventos. Comienza y termina con música.