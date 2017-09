Que desastre de canchas...

El sábado 23 de septiembre no se pudo realizar ninguno de los partidos oficiales del fútbol infantil, prejuvenil y juvenil de Cartagena, programados para las tres canchas de Alameda La Victoria, porque los campos de juego literalmente eran unos pantanos, como consecuencia de las lluvias de los últimos días.

Al día siguiente, este domingo 24 de septiembre, la programación se desarrolló, pero se hizo forzando las precarias condiciones en que seguían las canchas, un desastre de terrenos, daba tristeza verle a los niños sus piernas enterradas en el fango, luchando más contra la dificultad del lodo que por la disputa del balón al rival.

Son muchos años sin que estas importantes canchas hayan recibido obras generales de mantenimiento. Su alumbrado también es paupérrimo, así que también es muy difícil jugar en la noche. La situación es similar para la espaciosa cancha del barrio Los Calamares, entre otras.

¿Y EL ESTADIO DE SAN FERNANDO?

Y mientras las figuras del futuro hacen lo posible por sortear esa difícil realidad, una gran indignación se expandió durante el fin de semana entre los padres de familia, entrenadores y jugadores, sobre todo los más grandes que ya hacen mejor lectura de la situación, debido a que la cancha sintética del Estadio de San Fernando, el único reducto óptimo con que contaban las generaciones surgientes del fútbol, va camino a la privatización por parte del Ider, debido a diferencias económicas con la Liga del Fútbol.

El fin de semana los técnicos de varias escuelas comentaban molestos, que ya las categorías menores del fútbol local adscritas a la Liga, no estaban siendo programadas para ese bonito escenario.

El Ider y la Liga de Fútbol de Bolívar, al parecer se sentarán este lunes a tratar nuevamente esta situación que tiene su origen en un tema de falta de recursos. Ojala el alcalde Sergio Londoño también se siente con ellos, porque el deporte es claramente un tema ciudad, sobre todo si es tan masivo como el fútbol.

Y ojalá en vez de distanciarse, Ider y Liga se unan por el futuro de las generaciones de este masivo deporte en Bolívar.

Valga recordar que varias canchas sintéticas pequeñas del Ider igualmente han sido privatizadas, y la pregunta es, ¿qué rumbo toman esos recursos? Seguramente esos dineros, o un porcentaje de ellos, servirían para resolver la precariedad de las canchas las que hace muchos lustros no les hacen mejoramientos de ningún tipo, tal como lo evidencia el lamentable estado en que están.

La polémica por el Estadio de San Fernando esta armada en al ciudad, y las escuelas de fútbol están preparan una jornada de protestas para reclamar su derecho legítimo a usarlo libremente para juegos oficiales, con horarios controlados.

Consideran que es un escenario que es estatal y es de las nuevas generaciones de cartageneros, y por lo tanto no puede quedar en manos del usufructo de algún particular, que termine marginando el real futuro del fútbol.