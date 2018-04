Portuarios preocupados con situación del Puerto de Barranquilla

René Puche, Gerente del Puerto de Barranquilla, mostró su preocupación por la nueva situación que se presenta en estos momentos en el acceso a Bocas de Cenizas.

“Los vientos no son algo extraño en esta época del año en Barranquilla, es un fenómeno de la naturaleza, pero la afectación que estamos teniendo se debe más que todo a que la entrada por Boca de Cenizas se ha venido cerrando habida cuenta de que tanto el tajamar oriental como el occidental no están cumpliendo su función y se ha venido sedimentando la entrada al puerto”, dijo Puche.

Sostuvo que ahora no solo “tenemos un problema de profundidad, que tenemos un calado de 8.8 metros de calado, sino que ya también es un problema de eslora, es decir del largo de los buques, que ahora está hasta 190 metros de largo”.

“No nos explicamos cómo Jan De Nul, una empresa que tiene varios años de estará trabajando acá en Colombia y en especial en Barranquilla, no traiga una draga apta para hacer el trabajo y el Invías no se pronuncia ni hace nada al respecto “.

Indicó que ha tratado de hablar con el director de Invías para ver si es posible sentar a todas las entidades del Estado en una misma mesa, como la Dimar, el mismo Invías, Cormagdalena, Ministerio de Transporte, la empresa privada, para ver si entre todos buscamos la solución. Porque si uno habla con Invías le echa la culpa a Cormagdalena, después se la echan a Mintransporte o si no al ministro de Hacienda porque no firma la APP, en fin, entre las entidades del Estado parece que se pusieran de acuerdo para pasarse la pelota entre ellos y no es posible que nos sentemos todos sabiendo que este es un tema muy preocupante”

“Cuando estamos hablando de eslora es un tema muy grave porque la mayoría de los barcos que llegan a Barranquilla miden más de 200 metros y la limitación de hoy es de 190 y por eso estamos perdiendo dinero para Barranquilla”, afirmó.

Puche dijo que algunos barcos han tenido que ser enviados a Santa Marta y Cartagena. “Y por esta situación unas 80 mil personas dejan de trabaja en el Puerto de Barranquilla, es toda una cadena la que labora y que de seguir así todo ellos se están perjudicando”.

También se quejo de que tanto la administración distrital como departamental se han hecho los de la vista gorda. “Hemos hecho el intento con la clase política sobre este tema. Tuvimos un encuentro con el Concejo de Barranquilla, se dijo que iba a salir algo al respecto, que iban a mandar un comunicado al Gobierno, no sé si finalmente lo hicieron, pero no pasa absolutamente nada. Se han mantenido impermeables con este problema, que es tan crítico como el de Electricaribe, Triple A y Gas y parece que esto del Puerto no le importa a los barranquilleros”.

“Yo pienso que llegó la hora de que los barranquilleros del sector privado se tomen las riendas de nuestro propio futuro, vamos a tener que tener nuestra propia draga acá en Barranquilla, porque es evidente que no podemos estar dependiendo del Gobierno Nacional porque los tiempos de ellos no es el mismo y creo que a ellos les quedó grande este tema del dragado en el Puerto de Barranquilla”, terminó diciendo.

Nicolás Abuchaibe, directivo de la Zona de Barranquilla, dijo que la afectación es para todo el canal navegable. “Todos los puertos instalados están siendo perjudicados por la cantidad de carga que deja de mover Barranquilla y vemos muy fríos a las autoridades sobre este tema”.

Sostuvo que se han dejado de firmar contratos por falta de calado en el puerto de acceso. “Y hemos estimado que nosotros dejamos de mover alrededor de dos millones de toneladas año. Deberíamos traer barcos de calados de 9.2 metros y realmente tenemos unas restricciones en el canal de nosotros en Zona Franca de 7.5 en estos momentos”.

El gobernador del Atlántico Eduardo Verano dijo que “el tema fue tratado con el Presidente hace una semana, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre la APP del río Magdalena. Lo que pasa es que el Puerto de Barranquilla necesita una atención inmediata porque hay una dificultad con la draga que está en este momento, como es la fuerte brisa que azota la zona en estos momentos”.

“En este momento la cuestión no es del dragado sino de operación del dragado y en estos momentos tenemos los problemas en los islotes en la entrada de Bocas de Cenizas, que no han podido ser dragados por los problemas de brisa y esperamos estar en contacto con los portuarios para tratar de buscar una solución inmediata”, terminó diciendo Verano De La Rosa.