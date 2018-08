78 mil niños de Montería aún no reciben alimentación escolar

Faltan pocos meses para que termine el año escolar y aún la Alcaldía de Montería no está suministrando alimentación escolar a 78 mil niños, situación que está incrementado la deserción escolar.

Ante esa situación, la Personería de Montería requirió a la Alcaldía para que remita un informe donde se detalle el estado actual del Programa de Alimentación Escolar, PAE 2018, teniendo en cuenta que en lo que va del presente año aún no se está implementando, y qué además se expliquen las medidas que se han tomado para mitigar el impacto en la población estudiantil.

De acuerdo con lo señalado por el personero Jorge Galofre, el requerimiento se realiza debido a que el PAE se encuentra en un alto riesgo de no ser ejecutado durante la vigencia 2018, pues hasta la fecha en que se presentó dicho requerimiento, Montería aún no tiene contratado el operador del programa, es decir, ha transcurrido la mitad del calendario escolar y los estudiantes no han recibido alimentación alguna.

"Para la Personería de Montería esto es una situación preocupante, pues la ejecución del PAE es muy importante para disminuir la deserción escolar y contribuir a la salud y dignidad de la población estudiantil”, expresó el personero.

Como se recordará hasta el momento no ha sido adjudicado el contrato, tras la decisión del alcalde Marcos Daniel Pineda de declarar desierta la licitación en dos oportunidades, aduciendo que los oferentes no cumplen con los requisitos exigidos para tal fin.

Explicó que los recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional para Montería, cinco mil millones, alcanzan para 33 mil niños, pero en la actualidad hay 78 mil matriculados, lo cual quiere decir que son insuficientes para atender a toda la población.

Indicó que no pueden adjudicar el contrato sin el lleno de los requisitos legales y por ello están esperando respuestas, toda vez que contactaron la plataforma Colombia Compra Eficiente para que sea a través de ella que se haga la adjudicación del contrato.

Por su parte, el secretario de Educación de Montería, Ricardo Madera, indicó que hay 78 mil niños que no están recibiendo el complemento nutricional y que los recursos solo alcanzarían para la mitad de los mismos.

Hay que agregar que el primer proceso licitatorio de este año se abrió el pasado 3 de febrero y se declaró desierto el 15 de abril porque ningún proponente cumplió con los requisitos. 8 días después, es decir el 23 de abril, nuevamente se abrió la licitación, con selección abreviada, pero también fue declarada desierta y hasta el momento, los niños no están recibiendo su complemento nutricional.