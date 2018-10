“Aseo y vigilancia en colegios serán completos”: alcalde (e)

Por $13.943.686.184 se abrió el proceso de licitación pública para contratar el aseo de las instituciones educativas oficiales y áreas administrativas de la Alcaldía de Cartagena, con vigencia 2018-2019.

Esta contratación que ha sido polémica durante este año, pues los rectores de las instituciones educativas se quejaron de la disminución en el personal y en el horario, se espera que tenga mejores condiciones para el 2019 y de esta manera no generar inconvenientes en la atención educativa.

“Esta semana me reuní con rectores de los colegios, me dieron la inquietud de la disminución de trabajadores y se la transmití a la Secretaría General y a la de Educación, me informan que sí se tuvo en cuenta ese tema. Va completa, sin reducción de personal, ni de horas”, señaló el alcalde encargado, Pedrito Pereira Caballero.

Si se tiene en cuenta el costo del contrato de este año, el aseo se dio por $4.453 millones y hubo una reducción cercana al 50 % con respecto al contrato del 2017, el cual fue de $8.424 millones; mientras que para el 2019 se aumentó el presupuesto del Distrito lo que indicaría más contratación de personal.

Aunque el contrato aún está en borrador en la página de contrataciones públicas, Secop.

Sobre el contrato de vigilancia, del que también hubo quejas este año, el alcalde (e) aseguró que aún están dentro del tiempo para contratación pues el contrato se vence el 15 de diciembre, y que se espera publicar los prepliegos a finales de esta semana. Este contrato se adjudicó este año por $21.700 millones, mientras que en el 2017 fue por $44 mil millones.

Especificaciones aseo

El presupuesto oficial lo discriminaron de la siguiente forma: para el 2018, instituciones educativas tiempo completo $2.131.957.698; mientras que para el 2019 es de $8.954.224.688. Esto completa $11.086.182.386 para el contrato de instituciones educativas. ¿Por qué se incluye 2018? Porque el contrato firmado este año con Mayordomía, vence este mes, por lo que se tendría que cubrir el tiempo que queda del calendario escolar.

Por su parte, para las sedes administrativas de tiempo completo se dispuso para el 2018, $443.536.654; y para el 2019, $1.862.854.440.

Para las sedes administrativas de medio tiempo en el 2018 el presupuesto es de $105.983.192, para el 2019 de $445.129.512. El valor para las sedes administrativas es de $2.857.503.798.

En los prepliegos se señala que el servicio de aseo corresponderá en los siguientes horarios: seis a ocho horas diarias, comprendidas en jornada continua de lunes a viernes de 6 a. m. a 2 p. m., sábados de 6 a. m. a 2 p. m.; dos a ocho horas diarias, comprendidas en jornada continua de lunes a viernes de 10 a. m. a 6 p. m. y sábados de 6 a. m. a 2 p. m.. También de tres a ocho horas diarias, comprendidas en jornadas continuas de lunes a viernes de 6 a. m. a 3 p. m. y no incluye sábados.

Las jornadas de medio tiempo son de cuatro a cinco horas diarias, comprendidas medio tiempo de lunes a viernes de 6 a. m a 10:30 a. m.; de cinco a cuatro horas diarias de 2 p. m. a 6:30 p. m.

“La modalidad de servicio será prestado durante 48 horas semanales en las instalaciones de las instituciones educativas oficiales establecidas por la Alcaldía, durante la vigencia del contrato se podrán variar y modificar su ubicación de acuerdo con las prioridades y conveniencia de la entidad, con previo aviso escrito del supervisor que designe para tal fin”, se señala en el documento de estudios previos.

Se requiere de un coordinador y 16 supervisores.

El primero de noviembre se adjudicaría el contrato de aseo para los colegios del Distrito.

Actividades

Las operarias de aseo cumplirán, entre otras cosas, limpieza de barrido de cubiertas y evacuación de materiales de desecho, brillar pisos, lavar, trapear, barrer, sacudir equipos informáticos; desocupar y lavar papeleras. Así como brigadas especiales de aseo en zonas comunes cuando la entidad lo requiera.