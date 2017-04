Kim Kardashian fue captada en bikini y así luce su cuerpo sin Photoshop

La modelo estadounidense Kim Kardashiam, dejó a más de uno de sus seguidores sorprendido por unas imágenes en las que se ve su cuerpo sin una gota de Photoshop.

Resulta que la socialité fue capturada por los paparazzis mientras disfrutaba de un día de playa en México en compañía de su hermana y algunas amigas.

En las fotografías se aprecian las prominentes curvas de la mujer, pero también la celulitis que tiene en sus piernas y cola.

Debido a esto, la esposa de Kanye West ha sido duramente criticada por el exceso de Photoshop que utiliza en sus redes sociales, en las cuales se ve divina sin ningún defecto.

A través de Twitter, la celebridad buscó para defenderse de sus detractores y escribió: "bromeo diciendo que una de sus amigas "trató de botar mi malteada de Oreo para que no la tome. Me molesta por estar gorda".

Luego volvió a tuitiar y dijo: "Ah y por si me preguntas a mi? Estoy simplemente sentado aquí en la playa con mi cuerpo impecable".

Oh and as for me you ask? ...I'm just sitting here on the beach with my flawless body

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2017