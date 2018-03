Maluma presentó 'Colors', uno de los temas del Mundial de Rusia

El cantante colombiano Maluma ha sido escogido por Coca - Cola para cantar una de las canciones del Mundial de Russia 2018 junto a Jason Derulo. La felicidad que le ha producido la noticia, la ha dejado registrada en diferentes entrevistas y hasta en su cuenta de Instagram.

En una entrevista que le realizó un medio en Miami, el artista aseguró que "cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco". Pues ser invitado a la Copa del Mundo es uno de sus más grandes sueños, cabe recordar que Maluma en su infancia tuvo cierta inclinación por el fútbol, pero finalmente se deicidió por la música.

En el Faena Theatre en Miami Beach, Florida, (Estados Unidos), el cantante presentó la versión en español de "Colors", uno de los temas del Mundial y que en su versión en inglés será interpretada por Jason Derulo.

Colors tiene dos mezclas entre el Dance Pop de Derulo, que incluye un mensaje de inclusión racial, de multicularidad y una invitación a todos los amantes del fútbol para levantar los colores de sus banderas con orgullo.

Por otro lado, la cuota de Maluma, que buscará mantener el espíritu en Español incluyéndole su sello como artista y como lationamericano. Según Juan Luis Londoño, el verdadero nombre de el artista, el mensaje será de compasión.

El sueño del colombiano se está haciendo realidad y cada vez falta menos para el Mundial de Russia 2018, por ahora, todos están a la expectativa del videoclip oficial de la canción en compañía de Jason Derulo, que además ya comenzaron a grabar en Miami.