Matoneo en redes a Miss Ecuador por tener ‘kilitos de más’

Al parecer para los seguidores de Miss Universo la belleza física es esencial para ganar el certamen y así lo demostraron hace algunos días durante la realización del show de presentación en el que las beldades desfilaron en traje de baño, pues las críticas no dieron espera.

Esta vez la más afectada fue la Miss Ecuador, Daniela Cepeda, quien a pesar de tener un bello rostro fue catalogada por seguidores como “la gordita del concurso”.

Varias fotos y videos de la pasarela de Daniela inundaron la web porque, según usuarios, ella es una de las más gruesas del certamen.

“Amiga baje un par de kilos, “Las cámaras no perdonan y evite maquillarse abdominales, lo que hacen es resaltar el exceso de hamburguesas que te has comido”, fueron algunos de los comentarios negativos en redes.

Por otro lado, también hubo usuarios que la defendieron con elogios y mucho apoyo.

Hasta el momento la candidata de Ecuador no se ha pronunciado sobre el matoneo virtual tras el desfile en traje de baño. Sin embargo, otras bellas soberanas de años anteriores defendieron a Daniela, pidiendo a los seguidores que no le den tan duro y que no le pidan que "sea raquitica".