Nueva foto de Avril Lavigne revive la conspiración de su supuesta muerte

La teoría de la muerte de la cantante franco-canadiense Avril Lavigne se dio en 2011 cuando un bloguero comenzó a difundir la idea que la artista se había suicidado en 2003 y que desde ese momento habría sido remplazada por una actriz llamada Melissa Vandella.

Ahora todo vuelve a revivirse gracias a la imagen que Avril publicó en Twitter sentada frente al piano y donde su cara no se ve claramente y que acompaño del mensaje: “Comenzando la producción de esta semana para el álbum. Wahoo. Dejando mi corazón y alma en la composición de estas nuevas canciones para ustedes. No puedo esperar"

Beginning production this week for the album. Wahoo. Pouring my heart & soul into writing these new songs for you guys. Can't wait !!!! pic.twitter.com/M8vBnkP1D4

