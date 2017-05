Patricia Acosta se pronuncia tras los audios filtrados en redes

El novelón tras la muerte del cantante vallenato Martín Elías continúa. Tras filtrarse en redes un audio donde Patricia Acosta, madre del fallecido, culpa a ‘La Monita linda’ de la muerte de su hijo, ahora “la dueña de la ventana marroncita” se pronunció en Instagram y aclaró lo sucedido. Se filtra en redes audio en el que culpan a esposa de Martín Elías de su muerte

“Por medio de este escrito quiero aclarar mi posición con respecto a los audios que están circulando en las distintas redes sociales, toda madre que ha despedido a un hijo conoce el inmenso dolor que este proceso conlleva, no es fácil de asimilar, mucho menos evadir, intenta uno escapar de la realidad a través de distintas formas, pero día tras día vamos descubriendo detalles que desconocíamos, que nos llevan a la decepción y hacen que los liberemos de cualquier manera, aunque a veces no sea la mas diplomática ni la mas indicada para algunos moralistas. a pesar de que en mi núcleo familiar han surgido algunas disparidades, mi duelo no me permite andar divulgándolas al publico, si en esta oportunidad sucedió, fue sin mi consentimiento”, afirmó Patricia Acosta en su cuenta de instagram.

Además, agregó que no le importa los bienes materiales que dejó Martín, y que espera que la puedan entender pues se dio en un momento de dolor.

“Nunca he sido una mujer de escándalos ni discusiones, no me a ningún bien material que haya dejado mi hijo, me conformo con lo que me dejo cuando lo tuve acá conmigo porque creo que lo mas valioso ya me lo dejo en vida. sin mas, espero que puedan entenderme y no formen mas polémicas a mi nombre, se los agradezco por el descanso de mi hijo Martín Elías”, indicó.

Cabe señalar que el audio, publicado a través del canal de YouTube de ‘Serie Tv’, ha despertado la indignación de los seguidores de Martín. Esta es una de las acusaciones que se escuchan en la grabación que se hizo viral en redes.

“Que Dios me perdone, no soy nadie para juzgarla, solo soy una pecadora, pero a mí no se me ha quitado de mi mente que Dayana tuvo que ver con que Martín se matara, porque ella quería que le quedara todo lo que le quedó, de todo lo que Martín había hecho, para buscarse otro, porque ella no quería a Martín Elías. Ella nunca quiso a mi hijo; ella quiso fue el poder, la plata de Martín Elías”. Dayana Jaimes arremete contra Juliana Ortíz, esposa de Rolando Ochoa

Por su parte, Dayana Jaimes, quien había cerrado sus redes hace un par de días, regresó a Instagram y posteó: